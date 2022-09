नई दिल्ली: राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट (Sachin Pilot) सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं. राजस्थान में उपजे संकट के बीच सचिन पायलट कुछ देर पहले अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए उनके आवास 10 जनपथ पहुंचे. उधर, कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले एक-दो दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में फैसला करेंगी.Also Read - कांग्रेस ने अपने नेताओं को दी चेतावनी, राजस्थान मामले में टिप्पणी करने पर होगी कार्रवाई

वहीं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने भी आज दिन में सोनिया गांधी से मुलाक़ात की थी. उन्होंने जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक नहीं हो पाने की घटना के लिए सोनिया से माफी मांगी. गहलोत ने यह भी कहा कि वह अब अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे सोनिया गांधी के आवास ‘10 जनपथ’ पर उनसे मुलाकात के बाद गहलोत ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के बारे में फैसला सोनिया गांधी करेंगी. उन्होंने कहा, ‘‘मैं पिछले 50 वर्षों से कांग्रेस का वफादार सिपाही रहा हूं…जो घटना दो दिन पहले हुई उसने हम सबको हिलाकर रख दिया. मुझे जो दुख है वो मैं ही जान सकता हूं. पूरे देश में यह संदेश चला गया कि मैं मुख्यमंत्री बने रहना चाहता हूं इसलिए यह सब हो रहा है.’’ Also Read - Congress President Election: कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हुए गहलोत की क्या जाएगी सीएम पद की कुर्सी? आया यह बड़ा अपडेट

#WATCH | Delhi | Rajasthan Congress MLA Sachin Pilot arrives at 10 Janpath, the residence of the party’s interim chief Sonia Gandhi. pic.twitter.com/uuleNwThn8

— ANI (@ANI) September 29, 2022