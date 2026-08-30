भाई को डूबता देख तीन बहनों ने तालाब में लगाई छलांग, चारों की दर्दनाक मौत

एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है. घटना धौलपुर जिले के अंगई थाना क्षेत्र के धौंध बिरजा गांव की है. बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य स्थानीय देवता हीरामन बाबा के मंदिर जाने के लिए गांव के पास पहुंचे थे.

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राजस्थान के धौलपुर जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां तालाब में डूब रहे भाई को बचाने के लिए तीन बहनों ने पानी में छलांग लगा दी. गहरे पानी में डूबने से भाई और तीनों बहनों की मौत हो गई. एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है. घटना धौलपुर जिले के अंगई थाना क्षेत्र के धौंध बिरजा गांव की है. बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य स्थानीय देवता हीरामन बाबा के मंदिर जाने के लिए गांव के पास पहुंचे थे. इसी दौरान तीन बहनें मंदिर में पूजा करने गईं, जबकि उनका 23 वर्षीय भाई भोलू उर्फ रवि तालाब की ओर चला गया.

तालाब किनारे सेल्फी ले रहा था भाई

अधिकारियों के मुताबिक, भोलू तालाब के पास मोबाइल फोन से सेल्फी ले रहा था. इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा. पानी में उसे डूबता देखकर उसकी बहन मनोरमा और बोटो ने अपनी चचेरी बहन निशा के साथ उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी. हालांकि, तालाब में पानी अधिक होने और गहराई ज्यादा होने के कारण तीनों बहनें भी पानी में डूब गईं. देखते ही देखते चारों गहरे पानी में समा गए. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.

तलाशी अभियान में बरामद हुए चारों शव

हादसे की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब के पास जमा हो गए. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एसडीआरएफ) के जवानों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया. काफी प्रयास के बाद चारों के शव तालाब से बरामद किए गए. मृतक भाई की पहचान नथुआ पुरा निवासी 23 वर्षीय भोलू उर्फ रवि के रूप में हुई है. हादसे में उसकी बहनों मनोरमा, बोटो और चचेरी बहन निशा की भी मौत हो गई.

पूरे गांव पसरा मातम

पुलिस ने चारों शवों को सरमथुरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां परिवार की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए. एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत से गांव में शोक का माहौल है. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.