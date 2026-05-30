दोपहर में छाया रात जैसा अंधेरा, रेतीले तूफान से राजस्थान में मचा हड़कंप | देखें Video

Rajasthan Dust Storm: राजस्थान के चूरू और श्रीगंगानगर में तेज धूल भरे तूफान के बाद बारिश हुई. 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी से तापमान में 8 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई.

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Rajasthan Dust Storm

Rajasthan Dust Storm: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों चूरू और श्रीगंगानगर में शनिवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली. दोपहर करीब 2 बजे आसमान में धूल और रेत का इतना बड़ा गुबार उठा कि कुछ ही मिनटों में सूरज पूरी तरह छिप गया. दिन के समय ही चारों तरफ अंधेरा छा गया. लोगों को ऐसा लगा जैसे शाम हो गई हो. धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया. सड़कों पर चल रहे वाहन धीरे-धीरे रुकने लगे और लोगों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा.

70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी

मौसम विभाग के अनुसार यह कोई सामान्य आंधी नहीं थी. इस दौरान हवाओं की रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. तेज हवाओं के साथ बड़ी मात्रा में रेत और धूल हवा में उड़ने लगी. देखते ही देखते पूरा इलाका धूल की चादर से ढक गया. कई जगह लोगों को घरों और दुकानों के अंदर शरण लेनी पड़ी. सड़क पर चल रहे लोगों को सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी ताकि वे तेज हवाओं और उड़ती रेत से बच सकें.

देखें Video:

I have said many turn, never joke with environment whenever it’s wants, can destroy everything within minutes . This strom is from Rajasthan. Love with nature and be relax for future. pic.twitter.com/LlHEq2Jvie — Dr. Vishnu Yadav (@yadavsurya22) May 30, 2026

आधे घंटे तक जारी रहा रेतीला तूफान

यह रेतीला बवंडर करीब 30 मिनट तक लगातार चलता रहा. इस दौरान लोगों में डर का माहौल बना रहा. घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लोग अंदर ही रहे. कई इलाकों में दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी. वाहन चालकों को सड़क किनारे रुकना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी आंधियां देखी हैं, लेकिन इस तरह का विशाल धूल भरा तूफान बहुत कम देखने को मिलता है.

तूफान के बाद बरसे बादल

धूल भरे तूफान के शांत होने के बाद मौसम ने एक बार फिर नया रूप दिखाया. आसमान में काले बादल छा गए और कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई. कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश दर्ज की गई. तेज गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई. बारिश के कारण वातावरण में फैली धूल भी काफी हद तक साफ हो गई और मौसम सुहावना हो गया. लोगों ने लंबे समय बाद गर्मी से राहत महसूस की.

तापमान में आई बड़ी गिरावट

मौसम विभाग के मुताबिक आंधी और बारिश के बाद तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. पिछले कई दिनों से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, जिससे लोगों का हाल बेहाल था. लेकिन इस मौसम बदलाव के बाद गर्मी का असर काफी कम हो गया. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल राजस्थान के इन इलाकों में लोगों ने तेज गर्मी और उमस से राहत की सांस ली है.