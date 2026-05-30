  • Hindi
  • India Hindi
  • Rajasthan Dust Storm Churu Sriganganagar Weather Change Heavy Rain Temperature Drop

दोपहर में छाया रात जैसा अंधेरा, रेतीले तूफान से राजस्थान में मचा हड़कंप | देखें Video

Rajasthan Dust Storm: राजस्थान के चूरू और श्रीगंगानगर में तेज धूल भरे तूफान के बाद बारिश हुई. 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली आंधी से तापमान में 8 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई.

Written by: Rishabh Kumar
Published: May 30, 2026, 7:59 PM IST
Rajasthan Dust Storm
Rajasthan Dust Storm

Rajasthan Dust Storm: राजस्थान के सीमावर्ती जिलों चूरू और श्रीगंगानगर में शनिवार दोपहर मौसम ने अचानक करवट ले ली. दोपहर करीब 2 बजे आसमान में धूल और रेत का इतना बड़ा गुबार उठा कि कुछ ही मिनटों में सूरज पूरी तरह छिप गया. दिन के समय ही चारों तरफ अंधेरा छा गया. लोगों को ऐसा लगा जैसे शाम हो गई हो. धूल का गुबार इतना घना था कि कुछ मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया. सड़कों पर चल रहे वाहन धीरे-धीरे रुकने लगे और लोगों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा.

70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी

मौसम विभाग के अनुसार यह कोई सामान्य आंधी नहीं थी. इस दौरान हवाओं की रफ्तार करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. तेज हवाओं के साथ बड़ी मात्रा में रेत और धूल हवा में उड़ने लगी. देखते ही देखते पूरा इलाका धूल की चादर से ढक गया. कई जगह लोगों को घरों और दुकानों के अंदर शरण लेनी पड़ी. सड़क पर चल रहे लोगों को सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी ताकि वे तेज हवाओं और उड़ती रेत से बच सकें.

और पढ़ें: भाखड़ा नांगल डैम पर छात्र ने लिखा ऐसा निबंध, पढ़ लेंगे तो दो दिन तक हंसी नहीं रोक पाएंगे

देखें Video:

आधे घंटे तक जारी रहा रेतीला तूफान

यह रेतीला बवंडर करीब 30 मिनट तक लगातार चलता रहा. इस दौरान लोगों में डर का माहौल बना रहा. घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लोग अंदर ही रहे. कई इलाकों में दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी. वाहन चालकों को सड़क किनारे रुकना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी आंधियां देखी हैं, लेकिन इस तरह का विशाल धूल भरा तूफान बहुत कम देखने को मिलता है.

तूफान के बाद बरसे बादल

धूल भरे तूफान के शांत होने के बाद मौसम ने एक बार फिर नया रूप दिखाया. आसमान में काले बादल छा गए और कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई. कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश दर्ज की गई. तेज गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए यह बारिश राहत लेकर आई. बारिश के कारण वातावरण में फैली धूल भी काफी हद तक साफ हो गई और मौसम सुहावना हो गया. लोगों ने लंबे समय बाद गर्मी से राहत महसूस की.

तापमान में आई बड़ी गिरावट

मौसम विभाग के मुताबिक आंधी और बारिश के बाद तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई. पिछले कई दिनों से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, जिससे लोगों का हाल बेहाल था. लेकिन इस मौसम बदलाव के बाद गर्मी का असर काफी कम हो गया. विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल राजस्थान के इन इलाकों में लोगों ने तेज गर्मी और उमस से राहत की सांस ली है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.