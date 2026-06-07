Explainer: किसानों की मौत और कीटनाशकों का कनेक्शन? क्या खेत बन रहे हैं 'टॉक्सिक जोन', आंकड़े बढ़ा रहे टेंशन

Rajasthan Farmers Death Explainer: राजस्थान में 2 साल के अंदर 500 से ज्यादा किसानों की मौत दर्ज की गई है. इन आंकड़ों ने खेती में बढ़ते केमिकल के यूज पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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देश में हर साल करीब 10,000 से 11,000 किसान और कृषि मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं

NCRB के आंकड़ों के मुताबिक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में मौत के मामले ज्यादा हैं.

अकेले राजस्थान में जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच कीटनाशकों के संपर्क में आने से 535 किसानों की मौत दर्ज की गई.

बीकानेर में 57, चूरू में 56, जबकि हनुमानगढ़ और झालावाड़ में 42-42 किसानों की मौत हुई.

राज्य में जांचे गए 5,521 कीटनाशक नमूनों में से 189 गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे.

सरकार ने प्रभावित परिवारों को 5.1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया.

Rajasthan Farmers Death Explainer: भारत को वैसे तो कृषि प्रधान देश कहा जाता है, लेकिन खेती से जुड़ी चुनौतियां लगातार किसानों की जिंदगी पर भारी पड़ रही हैं. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, हाल के सालों में हर साल लगभग 10,000 से 11,000 किसान और कृषि मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं. साल 2022 में अकेले 11,290 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें 5,207 किसान और 6,083 कृषि मजदूर शामिल थे.



वहीं, अब राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए इन आंकड़ों ने सभी को टेंशन में डाल दिया है. इन आंकड़ों ने खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. आंकड़ों में सामने आया कि पिछले 2 सालों में राज्य में 535 किसानों की मौत कीटनाशकों के संपर्क में आने के दौरान हुई. ये आंकड़ा केवल एक संख्या नहीं, बल्कि कृषि क्षेत्र में मौजूद उन खतरों की तरफ इशारा करता है जिनका सामना किसान रोजाना करते हैं.

जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच राजस्थान के विभिन्न जिलों में खेतों में काम करते समय कीटनाशकों के संपर्क में आने से सैकड़ों किसानों की जान चली गई. सबसे ज्यादा मौतें बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और झालावाड़ जैसे कृषि प्रधान जिलों में दर्ज की गईं. सरकार ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया, लेकिन अलग-अलग जिलों में मुआवजे की राशि में बड़ा अंतर देखने को मिला.

कीटनाशक कैसे बनते हैं खतरा?

कीटनाशक फसलों को कीड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन जब इनका छिड़काव बिना सुरक्षा उपकरणों के किया जाता है, तब ये शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं. कई बार किसान मास्क, दस्ताने या सुरक्षा किट का इस्तेमाल नहीं करते, जिससे जहरीले रसायन सांस, त्वचा या भोजन के जरिए शरीर में पहुंच जाते हैं. लंबे समय तक कीटनाशकों के संपर्क में रहने से सांस से जुड़ी बीमारियां, स्कीन एलर्जी समस्याएं और गंभीर मामलों में मौत तक हो सकती है.

घटिया कीटनाशक भी बने चिंता का कारण

मामले को और गंभीर बनाते हैं वे आंकड़े, जिनमें राज्यभर से लिए गए कीटनाशकों के सैंपलों में बड़ी संख्या में नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे. जांच में कई उत्पाद घटिया गुणवत्ता के पाए गए. इसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी किए, लाइसेंस निलंबित किए और कानूनी कार्रवाई भी शुरू की. कम गुणवत्ता वाले या नकली कीटनाशक न केवल फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि किसानों की सेहत के लिए भी बड़ा जोखिम पैदा करते हैं.

केवल स्वास्थ्य ही नहीं, पर्यावरण भी प्रभावित

कीटनाशकों का ज्यादा इस्तेमाल केवल इंसानों तक सीमित खतरा नहीं है. इससे मिट्टी की उर्वरता कम होती है, भूजल प्रदूषित होता है और जैव विविधता पर भी असर पड़ता है. मधुमक्खियों और अन्य लाभकारी कीटों की संख्या में कमी आने से कृषि उत्पादन की प्राकृतिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है.

राजस्थान में कीटनाशकों के संपर्क से कितने किसानों की मौत हुई?

जनवरी 2024 से जनवरी 2026 के बीच राजस्थान में 535 किसानों की मौत कीटनाशकों के संपर्क में आने के कारण दर्ज की गई.

सबसे ज्यादा मौतें किस जिले में हुईं?

बीकानेर जिले में सबसे अधिक 57 किसानों की मौत हुई, जबकि चूरू में 56 मौतें दर्ज की गईं.

कीटनाशकों के कितने नमूने जांच में घटिया पाए गए?

जांचे गए 5,521 नमूनों में से 189 कीटनाशक नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे.

प्रभावित परिवारों को कितनी मुआवजा राशि दी गई?

राज्य सरकार ने मृतक किसानों के परिवारों को कुल 5.1 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया.

किसानों की मौत को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाए जा रहे हैं?

सुरक्षित छिड़काव, सुरक्षा उपकरणों के उपयोग, घटिया कीटनाशकों पर सख्त कार्रवाई और जैविक खेती को बढ़ावा देने की सलाह दे रहे हैं.