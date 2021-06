राजस्‍थान (Rajasthan) में अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल (Alwar’s ESIC Medical College) में संविदाकर्मियों की भर्ती में घोटाले का मामला सामने आने के बाद चार लोगों को अरेस्‍ट किया गया है और लगभग 20 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलवर में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं हास्पिटल में संविदाकर्मियों (contractual workers) की भर्ती (recruitment) में रिश्वतखोरी (bribes) का खुलासा करते हुए चार लोगों को गिरफ्तार किया है. Also Read - Rajasthan News: किशोरी को अगवा कर उससे बलात्कार करने के आरोप में चार गिरफ्तार

अलवर में ACB ने ESIC मेडिकल कॉलेज में चल रही संविदा पर भर्ती में पैसे लेने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. ACB के एडिशनल एसपी ने कहा,"ये नर्सिंग कर्मियों से 1,50,000-2,00,000 रुपए, नर्सिंग सहायकों से 60,000-90,000 रुपए लेकर लगभग 100 लोगों की भर्ती कर चुके थे.

राजस्थान के अलवर ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अलवर में संविदा कर्मियों की भर्ती के लिए आने वाले उम्मीदवारों से रिश्वत लेने के आरोप में 3 लोग और गुजरात स्थित भर्ती कंपनी के मालिक और अधीक्षक और एम्स जोधपुर के नर्सिंग स्टाफ को अलवर, अजमेर और जोधपुर से हिरासत में लिया गया था.

The Gujarat-based company’s employees were collecting Rs 1.5-2 Lakhs from nursing candidates & Rs 90,000 from nursing asst candidates. They have recruited 100 people so far. Rs 4.5 Lakhs from Alwar, Rs 15 Lakhs from Ajmer & Rs 60,000-90,000 seized from Jodhpur: ASP, ACB Jaipur pic.twitter.com/cmjIubsPIa

— ANI (@ANI) June 18, 2021