विधवा बहू-बेटियों की शादी पर सरकार देती है 51000 रुपये का आशीर्वाद, पूरी करनी होंगी ये शर्तें

समाज के सोचने का दायरा बदल रहा है. कई मामलों में देखा गया है कि खुद ससुराल वाले विधवा बहू की दोबारा शादी कराते हैं. ऐसी सोच को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी आर्थिक सहायता देती है.

आवेदक को विधवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन की पात्रता होनी चाहिए.

हमारे समाज में शादी को सात जन्मों का बंधन माना जाता है. एक लड़की शादी करके अपने पति के घर आती है, तो उसे एक नया परिवार मिलता है. साथ में वह समाज के बनाए एक अघोषित नियम के दायरे में भी आ जाती है. नियम ये कि जिस घर में वह डोली पर बैठकर आई है, उसी घर से उसकी अर्थी निकलेगी. समाज के इस कड़े नियम के चलते कम उम्र में पति को खो चुकी बहू और बेटियां जिंदा रहकर भी हर पल घुट-घुटकर जीने को मजबूर होती हैं.

हालांकि, अब समाज के सोचने का दायरा बदल रहा है. कई मामलों में देखा गया है कि खुद ससुराल वाले विधवा बहू की दोबारा शादी कराते हैं. ऐसी सोच को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार भी आर्थिक सहायता देती है. राजस्थान सरकार तो खासतौर पर ऐसी स्कीम चलाती है, जिसमें विधवा बहू-बेटी की दोबारा शादी कराने पर उसे आर्थिक मदद मिलती है.

क्या है ये योजना?
विधवा विवाह उपहार योजना राजस्थान सरकार की एक सामाजिक कल्याण योजना है. इसका मकसद उन महिलाओं की मदद करना है, जो पति के निधन के बाद दोबारा शादी कर नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं. यह योजना खासतौर पर गरीब, किसान परिवारों और कम पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए सहायक है, ताकि वो बिना किसी दबाव के अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत कर सके.

योजना का उद्देश्य

  • विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करना.
  • विवाह के समय आर्थिक सहायता देना.
  • विधवा महिलाओं को सम्मान के साथ नया जीवन शुरू करने में मदद करना.
  • समाज में विधवा विवाह के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाना.
  • गरीब और जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को सहारा देना.

कितना मिलता है पैसा?
इस योजना के तहत पात्र विधवा महिला को 51000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. ये पैसे नव विवाहित जोड़े की जरूरतों में काम आते हैं.

योजना की शर्तें?

  • आवेदक महिला विधवा होनी चाहिए.
  • वो राजस्थान राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए.
  • पुनर्विवाह से पहले कम से कम 3 साल से राजस्थान में रह रही हो.
  • आवेदक को विधवा पेंशन नियमों के अनुसार पेंशन की पात्रता होनी चाहिए.
  • आवेदक की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए.
  • अगर आवेदक ने इस योजना से पहले दोबारा शादी कर लिया है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी.

कैसे करेंगी अप्लाई?

  • आवेदक को आवेदन फॉर्म जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी से लेना होगा.
  • आवेदन सादे कागज पर भी किया जा सकता है.
  • भरा हुआ आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी को जमा करना होगा.

इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

  • आधार कार्ड.
  • इनकम सर्टिफिकेट.
  • स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट.
  • पति का डेथ सर्टिफिकेट.
  • रेजिडेंशियल प्रूफ.
  • परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी.
  • विधवा पेंशन से जुड़े दस्तावेज.
  • पुनर्विवाह प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट.

इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए नियम
इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ प्रावधान रखे गए हैं. इसके तहत जो भी शख्स विधवा महिला से विवाह करेगा उसका यह पहला विवाह होना चाहिए. दोनों को जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा. साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया कोई एक सबूत पेश करना होगा. स्थानीय निकाय की मंजूरी स्वीकार नहीं की जाएगी.

