चुनाव हारे तो सरकारी नौकरी वापस नहीं मिलेगी! राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की पूर्व कर्मचारी की मांग

मामला नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के पूर्व सीनियर ऑडिटर नीरज बिश्नोई से जुड़ा है. उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10 अक्टूबर 2023 को अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. रेलवे ने 1 नवंबर 2023 से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

चुनाव लड़ने के लिए सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना और फिर चुनाव हारने के बाद नौकरी वापस मांगना एक पूर्व सरकारी कर्मचारी को भारी पड़ गया. राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसी मांग को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि सिर्फ चुनाव हार जाना इस्तीफा वापस लेने की मजबूत वजह नहीं माना जा सकता. यह मामला नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के पूर्व सीनियर ऑडिटर नीरज बिश्नोई से जुड़ा है. उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 10 अक्टूबर 2023 को अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था. रेलवे ने 1 नवंबर 2023 से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था. इसके बाद नीरज बिश्नोई ने चूरू जिले की रतनगढ़ विधानसभा सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा. हालांकि, वह चुनाव हार गए. चुनाव में हार के बाद उन्होंने 1 जनवरी 2024 को रेलवे को आवेदन देकर अपना इस्तीफा वापस लेने और दोबारा सरकारी नौकरी में बहाल करने की मांग की.

रेलवे ने खारिज कर दी अर्जी

रेलवे ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया. 29 जनवरी 2024 को उनकी अर्जी खारिज कर दी गई. इसके बाद उन्होंने विभाग के इस फैसले के खिलाफ अपील की, लेकिन 22 फरवरी 2024 को वह भी खारिज हो गई. इसके बाद बिश्नोई ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी CAT का रुख किया. वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट में उनकी ओर से दलील दी गई कि उन्होंने इस्तीफा वापस लेने के लिए तय 90 दिनों की समय-सीमा के अंदर आवेदन किया था. उनका यह भी कहना था कि इस्तीफा देते समय उन्हें इस बात की पूरी जानकारी नहीं थी कि इसका असर उनकी पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े दूसरे फायदे पर पड़ेगा. चुनाव हारने के बाद उन्हें इसके बारे में पता चला, इसलिए इसे बदली हुई परिस्थिति माना जाना चाहिए.

अपनी मर्जी से छोड़ी थी नौकरी

वहीं, रेलवे की ओर से इसका विरोध किया गया. विभाग ने कहा कि बिश्नोई ने अपनी मर्जी से चुनाव लड़ने के लिए नौकरी छोड़ी थी. उन्होंने अपने इस्तीफे पर अमल करते हुए चुनाव भी लड़ा. ऐसे में सिर्फ चुनाव हार जाने के बाद वह इस्तीफा वापस लेकर सरकारी नौकरी में लौटने का दावा नहीं कर सकते. जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस संदीप तनेजा की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिश्नोई की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि चुनाव में हार जाना अपने आप में ऐसी मजबूत वजह नहीं है, जिसके आधार पर इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दी जा सके.

पेंशन और रिटायरमेंट लाभों का भी नुकसान

कोर्ट ने यह भी कहा कि बाद में यह पता चलना कि इस्तीफे का असर पेंशन और रिटायरमेंट लाभों पर पड़ेगा, इस्तीफा वापस लेने के नियमों के तहत पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 का भी जिक्र किया. कोर्ट के मुताबिक इस्तीफा वापस लेने के लिए नियमों में तय शर्तों को पूरा करना जरूरी है. इस मामले में कोर्ट को ऐसा कोई आधार नहीं मिला, जिससे बिश्नोई को दोबारा सरकारी सेवा में बहाल किया जा सके.

अदालत ने CAT के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी. यानी चुनाव लड़ने के लिए अपनी मर्जी से सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद सिर्फ चुनाव हार जाने के आधार पर नौकरी में वापस आने का दावा नहीं किया जा सकता. (इनपुट्स आईएएनएस)