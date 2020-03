नई दिल्लीः राजस्थान(Rajasthan) के जोधपुर(Jodhpur) में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. इस दर्दनाक घटना में कुल 11 लोगों की मौत हो गई है. हादसा जोधपुर जिले के शेरगढ़ थाना इलाके में मेगा हाई-वे पर हुआ. यह हादसा एक ट्रक और बोलेरो के आमने सामने आ जाने पर हुआ. हादसे में मारे गए लोगों में 4 पुरुष 6 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है. मारे गए लोगों में एक नवविवाहित जोड़ा भी था.

इस भयानक हादसे के बाद इलाके पर हाहाकार मच गया. पास के इलाके में रहने वालों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद शेरगढ़ पुलिस घटना स्थल पर पहुंची. मिली जानकारी के अनुसार बोलेरो में सवार लोग नवविवाहित जोड़े को बालोतरा से रामदेवरा के दर्शन को लिए जा रहे थे. घटना में मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं.

Rajasthan: 11 people killed, 3 injured in a collision between a trailer truck and a jeep on Balotra-Phalodi highway in Jodhpur district pic.twitter.com/QAyQTSVPcb

— ANI (@ANI) March 14, 2020