Petrol-Diesel Price : केंद्र सरकार ने शनिवार को आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी (Centre cuts excise duty on petrol diesel) में आठ और डीजल में छह रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है. पेट्रोल-डीजल के दामों में आई यह गिरावट और भी बढ़ सकती है यदि राज्य अपने हिस्से के वैट में कटौती (State Reduce Vat on Petrol Diesel) करें. ऐसे में कुछ राज्यों ने तो तुरंत कदम उठा लिया, जिनमें राजस्थान और केरल (Rajasthan Kerala Reduces Vat on Petrol Diesel) शामिल हैं लेकिन कुछ राज्य अभी भी विचाररत हैं. जाहिर हैं, चुनावी मौसम में हर दल इस फैसले का फायदा अपने अपने हिसाब से लेने की कोशिश करेगा.Also Read - देश के उत्तर-पश्चिम हिस्सों में अगले भीषण गर्मी से तीन दिन तक राहत का अनुमान, बारिश होगी, घटेगा तापमान

राजस्थान और केरल ने घटाया वैट

राजस्थान और केरल ने पेट्रोल-डीजल के दामों को लेकर बड़ा दांव चल दिया. दोनों ही गैर बीजेपी शासन है. केरल में पेट्रोल पर 2.41 रुपए प्रति लीटर वैट कटौती की गई तो वहीं डीजल पर 1.36 रुपए प्रति लीटर वैट कम किया गया. ऐसे में वहां पेट्रोल 11.91 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया. इसी तरह राजस्थान सरकार ने भी जनता को डबल राहत देने का काम किया. गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर 2.48 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 1.16 रुपये प्रति लीटर वैट को कम कर दिया. Also Read - केंद्र के बाद केरल सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल के दाम घटाए, जानें कितनी कटौती की

अब गेंद बीजेपी शासित राज्यों के पाले में

केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती के फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने एक कड़ी में इस फैसले की सराहना की. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विपक्षी दलों को चुनौती तक दे डाली लेकिन केंद्र के फैसले के कई घंटों बाद तक बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से चुप्पी साधी गई. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा है कि वह पहले ही वैट में कटौती कर चुके हैं. Also Read - Rajasthan Weather: पश्चिमी विक्षोप के असर से लाखों लोगों को मिली गर्मी से राहत, जानिए कल कैसा रहेगा मौसम

आपके शहर में आज पेट्रोल का दाम (Petrol Price Today in Cities)

दाम आज / दाम कल

नई दिल्ली ₹ 96.72 /₹ 105.41

कोलकाता ₹ 106.03/ ₹ 115.12

मुंबई ₹ 111.35 / ₹ 120.51

चेन्नई ₹ 102.63 / ₹ 110.85

गुरुग्राम ₹ 97.18 / ₹ 105.66

नोएडा ₹ 97.00/ ₹ 105.60

बंगलुरु ₹ 101.94 / ₹ 111.09

भुवनेश्वर ₹ 103.19 / ₹ 112.49

चंडीगढ़ ₹ 96.20 / ₹ 104.74

हैदराबाद ₹ 109.66 / ₹ 119.49

जयपुर ₹ 108.48 / ₹ 118.03

लखनऊ ₹ 96.57 / ₹ 105.11

पटना ₹ 107.24 / ₹ 116.75

तिरुअनंतपुरम ₹ 107.44/ ₹ 117.19

इन राज्यों में वैट घटाए जाने के आसार

राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि अगले कुछ महीनों में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां इसका असर अवश्य दिखाई दे सकता है. जिनमें गुजरात से हिमाचल प्रदेश तक शामिल हैं. इसके अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी वैट कटौती किए जाने के आसार नजर आ रहे हैं.

आपके शहर में आज डीज़ल का दाम (Diesel Price Today in Cities)

शहर. आज का दाम/ कल की कीमत

नई दिल्ली. ₹ 89.62/ ₹ 96.67

कोलकाता ₹ 92.76 / ₹ 99.83

मुंबई ₹ 97.28 / ₹ 104.77

चेन्नई ₹ 94.24 / ₹ 100.94

गुरुग्राम ₹ 90.05 /₹ 96.91

नोएडा ₹ 90.14 /₹ 97.15

बंगलुरु ₹ 87.89 / ₹ 94.79

भुवनेश्वर ₹ 94.76 / ₹ 102.23

चंडीगढ़ ₹ 84.26 /₹ 90.83

हैदराबाद ₹ 97.82 / ₹ 105.49

जयपुर. ₹ 93.72 /₹ 100.92

लखनऊ ₹ 89.76 / ₹ 96.70

पटना ₹ 94.04 / ₹ 101.55

तिरुअनंतपुरम ₹ 96.26 / ₹ 103.95