राजस्थान के शहरों को मिले नए मेयर, बीकानेर से लेकर जयपुर तक, यहां देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान के 10 नगर निगमों में मेयर चुनाव के नतीजे सामने आए. बीकानेर में कांग्रेस और छह शहरों में बीजेपी ने जीत दर्ज की. देखें पूरी शहरवार लिस्ट.

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राजस्थान के शहरों को मिले नए मेयर

राजस्थान के 10 नगर निगमों में मेयर चुनाव की तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है. सोमवार को हुए चुनाव में बीजेपी ने छह नगर निगमों में मेयर पद जीता, जबकि बीकानेर में कांग्रेस के अनिल कल्ला मेयर चुने गए. अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, अलवर और पाली में बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे. जयपुर, जोधपुर और कोटा में मेयर का चुनाव 25 सितंबर को होगा.

शहरवार मेयर की पूरी लिस्ट

क्रम संख्या नगर निगम मेयर पार्टी 1 जयपुर 25 सितंबर को चुनाव — 2 जोधपुर 25 सितंबर को चुनाव — 3 कोटा 25 सितंबर को चुनाव — 4 अजमेर अनामिका शर्मा बीजेपी 5 बीकानेर अनिल कल्ला कांग्रेस 6 उदयपुर पारस सिंघवी बीजेपी 7 भरतपुर अनुराधा सिंह बीजेपी 8 भीलवाड़ा जसवंत कंवर बीजेपी 9 अलवर सुमनलता अग्रवाल बीजेपी 10 पाली नमिता बुबकिया बीजेपी

बीकानेर में कांग्रेस की जीत

बीकानेर नगर निगम में कांग्रेस के अनिल कल्ला मेयर चुने गए. उन्हें 50 पार्षदों का समर्थन मिला, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्र शेखावत को 30 वोट मिले. बीकानेर में कांग्रेस के पास 42 पार्षद थे, इसलिए पार्टी ने मेयर चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत रखी. यह नतीजा बाकी नगर निगमों से अलग रहा, जहां बीजेपी के उम्मीदवारों ने मेयर पद हासिल किया.

अजमेर में बदला चुनावी गणित

अजमेर में कांग्रेस के पास 37 और बीजेपी के पास 32 पार्षद थे. इसके बावजूद बीजेपी की अनामिका शर्मा मेयर चुनी गईं. उन्हें 43 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की किरण गढ़वाल को 37 वोट मिले. उदयपुर में बीजेपी के पारस सिंघवी ने 55 वोट हासिल किए और कांग्रेस की पूनम कुंवर को 25 वोट मिले. भरतपुर में बीजेपी की अनुराधा सिंह निर्विरोध चुनी गईं, जबकि भीलवाड़ा में जसवंत कंवर भी निर्विरोध मेयर बनीं.

अलवर और पाली में भी बीजेपी आगे

अलवर में बीजेपी की सुमनलता अग्रवाल ने 42 वोट लेकर मेयर पद जीता. यहां निर्दलीय पार्षदों के समर्थन ने चुनावी गणित बदला. पाली में कांग्रेस के पास 29 पार्षद थे, जबकि बीजेपी के पास 21. इसके बावजूद बीजेपी की नमिता बुबकिया को 33 वोट मिले और वह मेयर चुनी गईं. पाली में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी अहम रही. अब जयपुर, जोधपुर और कोटा के मेयर चुनाव 25 सितंबर को होंगे.