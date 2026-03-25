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बेटियों को 50 हजार देती है इस राज्य की सरकार, बस ये लोग ही कर सकते हैं अप्लाई, जान लें सारी डिटेल

मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 2016 को हुई थी. इसका मकसद लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और लिंग भेदभाव को दूर करना है.

Published date india.com Published: March 25, 2026 11:16 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com
बेटियों को 50 हजार देती है इस राज्य की सरकार, बस ये लोग ही कर सकते हैं अप्लाई, जान लें सारी डिटेल
इस योजना का फायदा लेने के लिए लड़की का राजस्थान की निवासी होना अनिवार्य है. उसका जन्म 1 जून 2016 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए.

बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मोदी सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं. राज्य सरकारें भी अलग से ऐसी योजनाएं चला रही हैं, जिनमें बेटियों को पढ़ाई और शादी के लिए कैश की मदद मिलती है. राजस्थान में ऐसी ही एक योजना चल रही है. इसका नाम ‘मुख्यमंत्री राजश्री योजना’ है. इसके तहत पात्र लड़कियों को उनके जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए कुल छह किस्तों में 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है.

क्या है मुख्यमंत्री राजश्री योजना?
मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 2016 को हुई थी. इसका मकसद लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, उनके स्वास्थ और सामाजिक स्थिति में सुधार करना, समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक मानसिकता को प्रोत्साहित करना और लिंग भेदभाव को दूर करना है. इस योजना का लाभ राज्य की उन सभी लड़कियों को दिया जाता है, जो 1 जून 2016 के बाद जन्मी हैं.

योजना का फायदा लेने की शर्तें?
इस योजना का फायदा लेने के लिए लड़की का राजस्थान की निवासी होना अनिवार्य है. उसका जन्म 1 जून 2016 को या उसके बाद हुआ होना चाहिए. लड़की का जन्म जननी सुरक्षा योजना (JSY) से रजिस्टर्ड किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ हो. एक परिवार में केवल दो लड़कियों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा. लड़की के माता-पिता के पास आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड होना जरूरी है. इन सभी शर्तों को पूरा करने पर ही योजना के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं.

कब-कब मिलेगी मदद?

  • मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत वित्तीय सहायता जन्म से लेकर 12वीं की पढ़ाई के लिए 6 किस्तों में मिलती है.
  • पहली किस्त के तौर पर 2500 रुपये बेटी के जन्म के समय मिलेंगे.
  • दूसरी किस्त के 2500 रुपये वैक्सीनेशन पूरा होने के एक साल बाद दिया जाएगा.
  • जब बेटी पहली क्लास में एडमिशन लेगी, तो तीसरी किस्त के तौर पर 4000 रुपये दिए जाएंगे.
  • छठी क्लास में प्रवेश पर 5000 रुपये (चौथी किस्त), 10वीं क्लास में प्रवेश पर 11,000 रुपये (पांचवीं किस्त) मिलेंगे.
  • 12वीं क्लास में प्रवेश पर 25,000 रुपये (छठी किस्त) की राशि दी जाती है. इस तरह लड़कियों को 50 हजार रुपये मिलते हैं.

कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए?
इस योजना का लाभ लेने के लिए माता-पिता का भामाशाह/आधार कार्ड, लाभार्थी लड़की का आधार कार्ड, लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल एडमिशन का सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, 12वीं की मार्कशीट (इस योजना के लागू होने के बाद अभी तक कोई लाभार्थी 12वीं नहीं पहुंची होगी) और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए.

कैसे करें अप्लाई?

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  • अगर आप मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी बेटी का जन्म होने पर जननी सुरक्षा योजना (JSY) से रजिस्टर्ड किसी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में डिलीवरी करवाएं.
  • वहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी या साथिन आपसे संपर्क करेंगी.
  • उनके पास गर्भावस्था के दौरान ANC या MCBN जांच के समय या बाद में अपना भामाशाह कार्ड और उससे लिंक बैंक खाते की डिटेल्स जरूर दें.
  • वे ये जानकारी नजदीकी सरकारी अस्पताल में जमा कर देंगी. इससे योजना में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.
  • लाभार्थी यानी आपकी बेटी का पूरा डिटेल्स आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या ANM द्वारा RCH रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा.

आगे का प्रोसेस?

  • घर पर जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आशा सहयोगिनी विजिट करें, तो उनको अपना भामाशाह कार्ड दिखाएं.
  • अगर अभी तक भामाशाह कार्ड नहीं बना है, तो वे आपको ये कार्ड बनाने के लिए कहेंगी.
  • आप वैक्सीनेशन के दिनों पर भी आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र जाकर भामाशाह कार्ड की जानकारी दे सकते हैं.
  • ये सभी दस्तावेज आंगनबाड़ी केंद्र या संबंधित विभाग में जमा करने पर अलग-अलग चरणों (जन्म, टीकाकरण, स्कूल में प्रवेश प्रवेश आदि) में पैसे सीधे भामाशाह कार्ड से लिंक बैंक खाते में आ जाएंगे.

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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