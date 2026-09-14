राजस्थान के नतीजे ने सबको चौंकाया! BJP कैंडिडेट को मिले सिर्फ 1 वोट, पत्नी और मां-बाप ने भी नहीं दिया साथ

राजस्थान में 2026 के नगर निकाय चुनाव के लिए 9 और 11 सितंबर को वोटिंग हुई थी.परबतसर नगरपालिका में कुल 25 वार्ड हैं. डीडवाना नगर परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिला है. यहां 40 में से 14 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है.

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राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2 फेज में हुए थे. पहले फेज में 9 सितंबर 2026 को 162 निकायों के लिए वोटिंग हुई. (AI जेनरेटेड)

राजस्थान नगर निकाय के कुल 10,167 वार्डों में हुए चुनाव के नतीजे धीरे-धीरे साफ हो रहे हैं. इस चुनाव में एक ऐसा नतीजा सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. डीडवाना-कुचामन जिले की कुचामन सिटी नगरपालिका के वार्ड नंबर 13 में BJP प्रत्याशी को सिर्फ एक वोट मिला. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उम्मीदवार के अपने परिवार के लोगों ने भी उन्हें वोट नहीं दिया. उनकी पत्नी और माता-पिता ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया था.

परबतसर नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 से खड़े हुए BJP प्रत्याशी कैलाश चंद्र को उम्मीद थी कि वह जीत हासिल कर लेंगे. चुनाव में उनके परिवार से ही मायूसी मिलेगी, इसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी. इस वार्ड पर BJP प्रत्याशी को जहां एक वोट ही मिला. वहीं, कांग्रेस की हिना खानम को 376 वोट मिले हैं. निर्दलीय रसीद खां भी 195 वोट पाने में कामयाब रहे.

खुद को भी वोट नहीं कर पाए कैलाश चंद्र

कैलाश चंद्र खुद वार्ड नंबर-13 के वोटर्स नहीं थे. लिहाजा वो अपना वोट भी खुद को नहीं दे सके. उनका परिवार भी वार्ड नंबर-12 का मतदाता बताया जा रहा है.

परबतसर नगर पालिका में BJP ने लहराया जीत का परचम

हालांकि, परबतसर नगर पालिका में BJP का परचम लहराया गया. यहां 25 में से 13 वार्ड में BJP ने जीत हासिल की.12 पर कांग्रेस को जीत मिली. डीडवाना नगर परिषद में कांग्रेस को बहुमत मिला है. यहां 40 में से 14 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है. 16 पर कांग्रेस का कब्जा रहा है. BJP 9 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई. इसी तरह कुचामन नगर परिषद में भी निर्दलीयों का बोलबाला रहा. यहां कांग्रेस के खाते में 17 वार्ड तो निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 13 वार्ड आए. BJP ने भी यहां 15 पर जीत दर्ज की है.

RLP प्रत्याशी भंवरलाल को भी मिला एक वोट

दूसरी ओर, परबतसर नगर पालिका के वार्ड नंबर 20 से RLP प्रत्याशी भंवरलाल के खाते में भी सिर्फ एक वोट आया है. RLP का प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में अलग रहा है. लेकिन, किसी प्रत्याशी का सिर्फ एक वोट हासिल करना स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है.

राजस्थान निकाय चुनाव के वार्डों का हाल

सुजानगढ़ 60 वार्ड

BJP 31

कांग्रेस 9

निर्दलीय 20

बिदासर 35 वार्ड

BJP 16

कांग्रेस 13

निर्दलीय 6

सादुलपुर 40 वार्ड

BJP 9

कांग्रेस 17

निर्दलीय 14

तारानगर 35 वार्ड

BJP 18

कांग्रेस 12

निर्दलीय 5

साहवा 20 वार्ड

BJP 8

कांग्रेस 11

निर्दलीय 1

रतननगर 20 वार्ड

BJP 2

कांग्रेस 14

निर्दलीय 4

छापर 25 वार्ड

BJP 12

कांग्रेस 9

निर्दलीय 4

राजलदेसर 35 वार्ड

BJP 14

कांग्रेस की 14

RLP 2

निर्दलीय 5

चुरू 60 वार्ड

BJP 30

कांग्रेस 24

निर्दलीय 6

सरदारशहर 55 वार्ड

BJP 25

कांग्रेस 22

निर्दलीय 8

रतनगढ़ 45 वार्ड

BJP 21

कांग्रेस 16

निर्दलीय 8