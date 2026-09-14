EnglishHindi
LIVE

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: जानिए जयपुर से जोधपुर तक वार्ड-नगर निगम के रुझान और अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: दोपहर तक राजस्थान के सभी 309 नगर निकाय के परिणाम आने शुरू होने की उम्मीद है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: September 14, 2026 9:02 AM IST
Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: जानिए जयपुर से जोधपुर तक वार्ड-नगर निगम के रुझान और अपडेट
राजस्थान में नगर निगम चुनावों में पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर को वोटिंग हुई है. (photo credit, AI)

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: राजस्थान नगर निगम चुनाव की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो चुकी है. इसमें राजस्थान के सभी 309 नगर निकाय के चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे. वार्ड की बात करें तो राजस्थान में कुल 10167 वार्ड हैं. यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है. दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों को रिसॉर्ट भेज दिया है. कुल 38889 प्रत्याशी मैदान में हैं.

जिन नगर निगम पर ज्यादा नजर हैं उसमें जयपुर और जोधपुर प्रमुख हैं. राजस्थान में नगर निगम चुनावों में पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर को वोटिंग हुई थी. इस चुनाव में शहरों की सफाई, सड़क, नाली जैसे स्थानीय मुद्दे हावी रहे. बागियों ने दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की है.

और पढ़ें: आज घोषित होंगे राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के परिणाम, सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग

Follow updates here:

  • Sep 14, 2026 9:02 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: उदयपुर में वार्ड 17 से पूनम राठौर को जीत मिली है. कांग्रेस के शहर अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर की पत्नी पूनम कंवर भी जीत गई हैं. उदयपुर के 4 वार्ड में कांग्रेस और दो में भाजपा जीत चुकी है.

  • Sep 14, 2026 8:58 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: कोटपूतली में वार्ड संख्या 1 से भाजपा की सुमन चुनी गईं. वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस के अमीलाल और वार्ड संख्या 4 से निर्दलीय राजेश विजयी हुए हैं.

  • Sep 14, 2026 8:56 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: राजसमंद में वार्ड नंबर छह से भाजपा जीती है. यहां अनीता विजयी रहीं.

  • Sep 14, 2026 8:50 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: शाहपुरा के वार्ड 7 से कांग्रेस के कैलाश यादव को विजय मिली. वार्ड पांच और छह भी कांग्रेस ने जीत लिया है. छह से हरफूल और पांच से जयराम को जीत मिली है.

  • Sep 14, 2026 8:49 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: बाड़मेर के वार्ड नंबर 2 से भाजपा के किशन दान जीते हैं.

  • Sep 14, 2026 8:48 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: महवा वार्ड 1 से भाजपा की राधा सिंह और वार्ड 2 से निर्दलीय उम्मीदवार द्रौपति की जीत.

  • Sep 14, 2026 8:26 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: झुंझुनूं नगर परिषद का पहला परिणाम आ गया है. यहां वार्ड 3 से निर्दलीय प्रत्याशी साजिदा 214 मत पाकर विजयी हुई हैं.

  • Sep 14, 2026 8:24 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: चुनाव परिणाम आने के करीब एक हफ्ते बाद मेयर और अध्यक्षों का चुनाव 21 सितंबर को होगा. अगने दिन उप मेयर और निगर निगम उपाध्यक्ष चुने जाएंगे.

  • Sep 14, 2026 8:23 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: रिजॉर्ट पहुंचे उम्मदीवारों के लिए टीवी स्क्रीन लगाई गई है ताकि वे चुनाव परिणाम की हर अपडेट जान सकें.

  • Sep 14, 2026 8:22 AM IST

    Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: जयपुर में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.