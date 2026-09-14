Rajasthan Nikay Chunav Result 2026 Live: जानिए जयपुर से जोधपुर तक वार्ड-नगर निगम के रुझान और अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: राजस्थान नगर निगम चुनाव की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू हो चुकी है. इसमें राजस्थान के सभी 309 नगर निकाय के चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे. वार्ड की बात करें तो राजस्थान में कुल 10167 वार्ड हैं. यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है. दोनों दलों ने अपने उम्मीदवारों को रिसॉर्ट भेज दिया है. कुल 38889 प्रत्याशी मैदान में हैं.
जिन नगर निगम पर ज्यादा नजर हैं उसमें जयपुर और जोधपुर प्रमुख हैं. राजस्थान में नगर निगम चुनावों में पहले चरण में 9 सितंबर और दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर को वोटिंग हुई थी. इस चुनाव में शहरों की सफाई, सड़क, नाली जैसे स्थानीय मुद्दे हावी रहे. बागियों ने दोनों दलों के समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें