EnglishHindi

ये सत्य की विजय का प्रमाण... राजस्थान निकाय चुनाव में BJP की जीत पर बोले PM मोदी

राजस्थान नगर निकाय चुनाव के लिए दो फेज में वोटिंग हुई थी. 9 और 11 सितंबर को वोट डाले गए थे. पाली और अजमेर में कांग्रेस और अलवर में BJP सबसे बड़ी पार्टी बनी है. वहीं, जोधपुर में कांग्रेस-BJP में कांटे की टक्कर है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: September 14, 2026, 11:38 PM IST
ये सत्य की विजय का प्रमाण... राजस्थान निकाय चुनाव में BJP की जीत पर बोले PM मोदी
PM मोदी ने डबल इंजन सरकार को सुशासन की ओर पहला कदम करार दिया है (PTI)

राजस्थान के 10 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव का रिजल्ट सोमवार (14 सितंबर 2026) को जारी हो गया. निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शानदार जीत हासिल की है. 10 नगर निगम में BJP ने 403 वार्ड, कांग्रेस ने 307 वार्ड में जीत हासिल की है. अन्य के खाते में 138 वार्ड आए हैं. इसके बाद जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा में BJP का मेयर बनेगा. जबकि बीकानेर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में BJP की जीत पर जनता का आभार जताते हुए इसे झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण बताया है. PM मोदी ने कहा कि राजस्थान की जनता के इस जनादेश ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार के सुशासन और विकास की नीतियों को अपना पूरा समर्थन दिया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इस जनादेश से राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही जन-जन के जीवन में खुशहाली लाने का उनका संकल्प भी और सशक्त होगा.” उन्होंने निकाय चुनाव के नतीजे को BJP की नीतियों और सरकार के कामकाज पर जनता के भरोसे के रूप में पेश किया.

और पढ़ें: राजस्थान निकाय चुनाव रिजल्ट: BJP ने 4179 वार्ड में खिलाया कमल, वसुंधरा राजे के गढ़ में कांग्रेस ने चौंकाया, निर्दलीयों की लगी लॉटरी!

डबल इंजन सरकार की नीतियों पर जताया भरोसा

PM मोदी ने कहा कि राजस्थान की जनता के जनादेश से यह एक बार फिर साफ हो गया है कि डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास की नीतियों को उनका पूरा समर्थन है. उन्होंने कहा कि यह जनादेश राज्य के विकास को लेकर सरकार के संकल्प को और मजबूती देगा.

राजस्थान निकाय चुनाव रिजल्ट: BJP ने 4179 वार्ड में खिलाया कमल, वसुंधरा राजे के गढ़ में कांग्रेस ने चौंकाया, निर्दलीयों की लगी लॉटरी!

इन वार्डों में होगी री-पोलिंग

चुनाव में हुई गड़बड़ी की शिकायत के बाद जयपुर में 4, कोटा में 3 और जोधपुर में 1 वार्ड का रिजल्ट रोका गया है. यहां री-पोलिंग के बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. री-पोलिंग में सिर्फ उन्हीं वोटर्स को वोट डालने का अधिकार होगा, जिनके नाम संबंधित वोटर लिस्ट में दर्ज हैं. वहीं, पाली, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर में निर्दलीय किंगमेकर रहेंगे.

नतीजों पर CM भजनलाल शर्मा का बयान

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय चुनावों में BJP की जीत को कार्यकर्ताओं के परिश्रम और सरकार के कामकाज का परिणाम बताया है. उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को स्वीकार किया है. मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों में भी भाजपा की जीत का दावा किया.

राजस्थान के नतीजे ने सबको चौंकाया! BJP कैंडिडेट को मिले सिर्फ 1 वोट, पत्नी और मां-बाप ने भी नहीं दिया साथ

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.