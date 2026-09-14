ये सत्य की विजय का प्रमाण... राजस्थान निकाय चुनाव में BJP की जीत पर बोले PM मोदी

राजस्थान के 10 नगर निगमों के लिए हुए चुनाव का रिजल्ट सोमवार (14 सितंबर 2026) को जारी हो गया. निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शानदार जीत हासिल की है. 10 नगर निगम में BJP ने 403 वार्ड, कांग्रेस ने 307 वार्ड में जीत हासिल की है. अन्य के खाते में 138 वार्ड आए हैं. इसके बाद जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा में BJP का मेयर बनेगा. जबकि बीकानेर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में BJP की जीत पर जनता का आभार जताते हुए इसे झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण बताया है. PM मोदी ने कहा कि राजस्थान की जनता के इस जनादेश ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार के सुशासन और विकास की नीतियों को अपना पूरा समर्थन दिया है.
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, “इस जनादेश से राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ ही जन-जन के जीवन में खुशहाली लाने का उनका संकल्प भी और सशक्त होगा.” उन्होंने निकाय चुनाव के नतीजे को BJP की नीतियों और सरकार के कामकाज पर जनता के भरोसे के रूप में पेश किया.
राजस्थान के नगर निकाय चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाने के लिए जनता-जनार्दन का हृदय से आभार।
यह झूठ की गूंज के सामने सत्य की विजय का प्रमाण है।
यहां के मेरे परिवारजनों के इस जनादेश से एक बार फिर साफ हो गया है कि डबल इंजन सरकार की सुशासन एवं विकास की नीतियों को उनका पूरा…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 14, 2026
PM मोदी ने कहा कि राजस्थान की जनता के जनादेश से यह एक बार फिर साफ हो गया है कि डबल इंजन सरकार की सुशासन और विकास की नीतियों को उनका पूरा समर्थन है. उन्होंने कहा कि यह जनादेश राज्य के विकास को लेकर सरकार के संकल्प को और मजबूती देगा.
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चुनाव में हुई गड़बड़ी की शिकायत के बाद जयपुर में 4, कोटा में 3 और जोधपुर में 1 वार्ड का रिजल्ट रोका गया है. यहां री-पोलिंग के बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. री-पोलिंग में सिर्फ उन्हीं वोटर्स को वोट डालने का अधिकार होगा, जिनके नाम संबंधित वोटर लिस्ट में दर्ज हैं. वहीं, पाली, अजमेर, भरतपुर और जोधपुर में निर्दलीय किंगमेकर रहेंगे.
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगरीय चुनावों में BJP की जीत को कार्यकर्ताओं के परिश्रम और सरकार के कामकाज का परिणाम बताया है. उन्होंने कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को स्वीकार किया है. मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनावों में भी भाजपा की जीत का दावा किया.
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