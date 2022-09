Rajasthan Political Crisis: कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने पार्टी की राजस्थान इकाई में चल रहे संकट को लेकर पार्टी के दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन (Ajay Maken News) से लिखित रिपोर्ट तलब की है. खड़गे और माकन ने सोनिया गांधी से सोमवार को मुलाकात की. डेढ़ घंटे से अधिक समय तक चली मुलाकात के बाद माकन (Ajay Maken) ने कहा कि जयपुर में रविवार शाम विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) की सहमति से बुलाई गई थी. उन्होंने कहा, ‘हमने सोनिया गांधी को पूरी जानकारी दी, उन्होंने लिखित रिपोर्ट मांगी है. हम आज रात या कल सुबह तक रिपोर्ट देंगे.’ उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी की ओर से बुलाई गई विधायक दल की बैठक के समानांतर, अगर कोई बैठक बुलाई गई है, तो वह प्रथम दृष्टया ‘अनुशासनहीनता’ है.Also Read - Rajasthan Congress Crisis: दो गुटों में बँटी राजस्थान सरकार, केन्द्रीय मंत्री का Congress परिवार पर हमला | Watch Video

दोनों पर्यवेक्षक सीधे जयपुर से दिल्ली पहुंचे और इसके बाद 10 जनपथ पहुंचकर सोनिया गांधी से मिले. कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद थे. पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी जल्द सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं. माना जाता है कि गहलोत से कमलनाथ के अच्छे रिश्ते हैं और संकट सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है.

