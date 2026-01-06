Hindi India Hindi

Rajasthan Schools Closed In 20 Districts Due To Dense Fog Cold Wave

कड़कती ठंड और घने कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें, राजस्थान में 20 जिलों में स्कूल बंद

Rajasthan School Closed: राजस्थान में भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण 20 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. जानिए किन जिलों में और कब तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी.

राजस्थान में इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. सुबह और रात के समय कोहरे की वजह से दृश्यता (विजिबिलिटी) बहुत कम हो गई है, जिससे सड़कों पर चलना भी मुश्किल हो रहा है. तापमान लगातार गिरने से बच्चों और बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है. इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है, ताकि बच्चों को ठंड और शीत लहर से सुरक्षित रखा जा सके.

20 जिलों में स्कूल बंद रहेंगे

राज्य के करीब 20 जिलों में निचली कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं. जिलावार स्थिति को देखते हुए 6 जनवरी से 12 जनवरी तक अलग-अलग समयावधि के लिए छुट्टियां घोषित की गई हैं. जयपुर, हनुमानगढ़, सीकर, झालावाड़, श्री गंगानगर, अजमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, नागौर, डीग-कुम्हेर और राजसमंद जैसे जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल बंद रहेंगे. हर जिले में मौसम की गंभीरता के अनुसार आदेश अलग-अलग हैं, ताकि स्थानीय हालात के मुताबिक फैसला लिया जा सके.

जिलों के अनुसार अलग-अलग आदेश

कुछ जिलों में छुट्टियों की अवधि ज्यादा रखी गई है. श्री गंगानगर में नर्सरी से कक्षा 5 तक के स्कूल 12 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि कोटा में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 6 जनवरी को एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है. जयपुर में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 6 से 10 जनवरी तक छुट्टी दी गई है, वहीं कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे. बूंदी, बारां, दौसा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में भी ठंड की स्थिति को देखते हुए 7 या 8 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश लागू किए गए हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और शीत लहर का असर बना रह सकता है. रविवार को कोटा, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, बारां और पाली में कड़ाके की ठंड दर्ज की गई. बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर लगभग पूरे राजस्थान में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा. जिला प्रशासन ने साफ किया है कि शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार स्कूलों में उपस्थित रहना पड़ सकता है. अभिभावकों से अपील की गई है कि वे स्थानीय प्रशासन के निर्देशों पर नजर रखें, क्योंकि मौसम और बिगड़ने पर आगे भी छुट्टियों की घोषणा की जा सकती है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

Add India.com as a Preferred Source