राजस्थान की जमीन में निकला 150 किलो का रहस्यमयी घड़ा! अंदर मिला 'खजाना' देख हर किसी के उड़ गए होश

राजस्थान के टोंक जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां निवाई तहसील के देवारी गांव में एक विशाल कलश (डेग) बरामद हुआ. हालांकि इससे जुड़े खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया.

Rajasthan News: राजस्थान के टोंक जिले के निवाई तहसील स्थित देवारी गांव में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब चरागाह भूमि की खुदाई के दौरान एक प्राचीन कलश के आकार का विशाल धातु पात्र (डेग) बरामद हुआ. इस खोज के बाद से ही ग्रामीणों में इसे गड़ा हुआ खजाना होने की चर्चाएं तेज हो गईं.

हालांकि अब डेग को लेकर फैली खजाने की सनसनी का आखिरकार खुलासा हो गया है. पुलिस और पुरातत्व विभाग की संयुक्त जांच में यह साफ हो गया कि यह कोई पुराना खजाना नहीं, बल्कि तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों को ठगने की सुनियोजित साजिश थी.

दो युवकों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकली सोने की ईंटें और बिस्किट भी बरामद किए गए हैं. वहीं, पुरातत्व विभाग द्वारा डेग खोलने पर उसमें से केवल मिट्टी ही निकली.

कैसे शुरू हुआ ये मामला?

मामला निवाई उपखंड के देवरी गांव का है, जहां दो दिन पहले खेत में खुदाई के दौरान एक धातु की बड़ी डेग मिलने से इलाके में हलचल मच गई थी. खजाने की आशंका के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. प्रशासन ने इसके बाद इसे सुरक्षित तिजोरी में रखवा दिया और पुरातत्व विभाग की जांच का इंतजार किया.

मामले की शुरुआत शनिवार शाम को हुई जब कुछ ग्रामीणों ने एक खास स्थान पर ताजे गुलाब की पंखुड़ियां, एक जोड़ी चप्पलें और भारी वाहन के टायरों के निशान देखे. रहस्यमयी परिस्थितियों और तांत्रिक गतिविधियों की आशंका के डर से ग्रामीणों ने तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचना दी. ग्रामीणों को डर था कि कहीं जमीन के नीचे कोई शव न दबा हो.

10 फीट की खुदाई में मिला कलश

उपखंड मजिस्ट्रेट प्रीति मीणा के निर्देश पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में संदिग्ध स्थान की जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू की गई. लगभग 10 फीट की गहराई पर मिट्टी के नीचे से धातु का एक बड़ा पात्र निकला. यह कलश लगभग 100 से 150 किलोग्राम वजनी था, जिसकी ऊंचाई 2 फीट और चौड़ाई 1.5 फीट थी.

जांच में निकली सिर्फ मिट्टी

प्रशासन ने एहतियातन डेग को निवाई तहसील की ट्रेजरी के स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया था. सूचना मिलने पर सोमवार को पुरातत्व विभाग की टीम निवाई पहुंची और डेग को खोलकर जांच की, जिसमें कोई भी कीमती वस्तु नहीं मिली. विभाग ने स्पष्ट किया कि यह मामला खजाने से जुड़ा नहीं है, बल्कि लोगों को गुमराह कर ठगने का प्रयास था.

पुलिस ने नकली सोना बेचकर लोगों को ठगने वाले दो युवक मुकेश मीणा और अभिषेक मीणा को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्होंने ही डेग को जमीन में छिपाया था और तंत्र-मंत्र के जरिए गड़ा हुआ धन निकालने का झांसा देकर लोगों को फंसाने की योजना बनाई थी. पुलिस को उनके पास से नकली सोने की ईंटें और बिस्किट भी मिले हैं. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी पहले भी इस तरह की ठगी की घटनाओं में शामिल रहे हैं.