Biparjoy Update: MP-उत्तराखंड की तरफ तेजी से बढ़ रहा बिपरजॉय तूफान, राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश, पेड़-बिजली के पोल टूटे

Cyclone Biparjoy Update: चक्रवात बिपरजॉय के असर से राजस्थान के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है. उदयपुर में तेज हवा से कुछ मकानों को नुकसान हुआ है. एक कार भी क्षतिग्रस्त होने की सूचना है. जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि शुक्रवार शाम से लगातार बारिश हो रही है. इससे कई जगहों पर पेड़, बिजली के खंभे और टिनसेड उखड़ गए. साइक्लोन का असर सबसे ज्यादा जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर,जालौर, पाली,जैसलमेर, अजमेर, उदयपुर में पड़ा है. राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, बूंदी, चूरू, टोंक, सीकर, चितौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में भी भारी बारिश का अलर्ट है. इनमें से कई जिलों में पिछले कई घंटों से भारी बारिश हो रही है. इसकी वजह से जलभराव भी देखा जा रहा है.

जी मीडिया संवाददाता ने बताया कि चक्रवात बिपरजॉय का रविवार को मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में असर देखा जाएगा.बिपरजॉय राजस्थान के रास्ते एमपी में प्रवेश करेगा. तूफान के चलते ग्वालियर चंबल ,सागर औऱ जबलपुर में भारी बारिश की बनेगी संभावना है.भोपाल,धार,भिण्ड,सीहोर,अलीराजपुर,झाबुआ,बडवानी, नीमच, मंदसौर, इंदौर,छिदवाडा,जबलपुर,सागर,रतलाम, टिकमगढ,दमोह,छतरपुर जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है.