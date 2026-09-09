EnglishHindi

नौकरी नहीं LinkedIn से आया शादी का प्रपोजल, बेटे के लिए मां ने भेजें रिश्ते का मैसेज

Linked In Marriage Proposal: राजस्थान की महिला को लिंक्डइन पर नौकरी के बजाय शादी का प्रस्ताव मिला. अमेरिका में बसे पीएचडी बेटे के लिए मां का संदेश सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ.

Written by: Rishabh Kumar
Published: September 9, 2026, 9:02 PM IST
Linked In Marriage Proposal

Linked In Marriage Proposal: राजस्थान की एक महिला ने जब अपनी जॉब से जुड़े अपडेट देखने के लिए लिंक्डइन खोला, तो उसे एक ऐसा मैसेज मिला जिसकी उसने शायद ही कभी उम्मीद की होगी. आमतौर पर इस वेबसाइट पर नौकरी, काम और पेशे से जुड़े अपडेट आते हैं, लेकिन इस बार एक अनजान महिला ने उससे शादी को लेकर बात की. महिला ने पहले पूछा कि क्या वह अकेली है और क्या उसकी शादी या सगाई हो चुकी है. इसके बाद उसने अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाशने की बात कही. इस अनोखे मैसेज ने राजस्थान की उदयपुर की रहने वाली मुद्रिका कावड़िया को हैरान करने के साथ-साथ मुस्कुराने पर भी मजबूर कर दिया.

अमेरिका में रहने वाले बेटे के लिए तलाश रही थीं रिश्ता

मुद्रिका कावड़िया उदयपुर की रहने वाली हैं और ब्रांड और मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करती हैं. उन्हें यह मैसेज एक ऐसी महिला ने भेजा, जिसने बताया कि वह मुद्रिका की मां की उम्र की हैं. इसी वजह से उन्होंने प्यार से उन्हें ‘बेटा’ कहकर संबोधित किया. संदेश में महिला ने बताया कि वह अपने वर्ष 1997 में जन्मे बेटे के लिए लड़की तलाश रही हैं. उनका बेटा जैव चिकित्सा विज्ञान में पीएचडी कर चुका है और अमेरिका में रहता है. महिला ने यह भी साफ किया कि उन्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद अपने बेटे के लिए लड़की तलाशना शुरू किया है.

और पढ़ें: लड़की ने नहीं कबूला शादी का प्रपोजल, पगलाकर आशिक ने चाकू से कर दिए गर्दन और सीने पर वार

बेहद शालीन अंदाज में पूछी शादी की बात

इस पूरे मैसेज की सबसे खास बात उसका तरीका था. महिला ने सीधे शादी का प्रस्ताव नहीं रखा, बल्कि पहले मुद्रिका से पूछा कि क्या वह अकेली हैं, उनकी सगाई नहीं हुई है और शादी भी नहीं हुई है. इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुद्रिका को यह बात ठीक लगे, तो दोनों परिवार आपस में जानकारी साझा कर सकते हैं. संदेश के आखिर में उन्होंने जवाब देने के लिए धन्यवाद कहा और आशीर्वाद भी दिया. मुद्रिका ने इस बातचीत का कुछ हिस्सा सामाजिक माध्यम पर साझा किया और बताया कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई मां अपने पीएचडी कर चुके बेटे के लिए लिंक्डइन पर लड़की तलाशेगी.

लोगों को पसंद आया ‘प्यारा’ अंदाज

मुद्रिका की पोस्ट सामने आने के बाद लोगों ने इस पर खूब प्रतिक्रिया दी. कई लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि शादी के लिए रिश्ता तलाशने का काम अब नौकरी और पेशे से जुड़ी वेबसाइट तक पहुंच गया है. कुछ लोगों ने कहा कि लिंक्डइन पर इस तरह रिश्ता तलाशना सही जगह नहीं है. वहीं, कई लोगों ने महिला के बातचीत करने के तरीके की तारीफ की. उनका कहना था कि संदेश इतना शालीन था कि उसे पढ़कर बुरा मानना मुश्किल है. खुद मुद्रिका ने भी लोगों के जवाब देते हुए बताया कि उन्हें महिला की साफगोई और विनम्रता अच्छी लगी.

आधुनिक दौर में रिश्ते तलाशने का नया तरीका?

यह पूरा मामला अब शादी के लिए रिश्ते तलाशने के बदलते तरीकों को लेकर चर्चा का विषय बन गया है. पहले परिवार रिश्तेदारों, दोस्तों या शादी से जुड़ी वेबसाइटों के जरिए लड़के और लड़कियों की तलाश करते थे. अब लोग सामाजिक माध्यमों और पेशेवर वेबसाइटों पर भी नए लोगों से जुड़ रहे हैं. ऐसे में कुछ माता-पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाशने के नए तरीके आजमा रहे हैं. हालांकि, इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस मां के शांत और सम्मानजनक तरीके की हो रही है, जिसने बिना किसी दबाव के पहले लड़की की स्थिति पूछी और फिर परिवारों के बीच बात आगे बढ़ाने की बात कही.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.