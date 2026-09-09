नौकरी नहीं LinkedIn से आया शादी का प्रपोजल, बेटे के लिए मां ने भेजें रिश्ते का मैसेज

Linked In Marriage Proposal: राजस्थान की एक महिला ने जब अपनी जॉब से जुड़े अपडेट देखने के लिए लिंक्डइन खोला, तो उसे एक ऐसा मैसेज मिला जिसकी उसने शायद ही कभी उम्मीद की होगी. आमतौर पर इस वेबसाइट पर नौकरी, काम और पेशे से जुड़े अपडेट आते हैं, लेकिन इस बार एक अनजान महिला ने उससे शादी को लेकर बात की. महिला ने पहले पूछा कि क्या वह अकेली है और क्या उसकी शादी या सगाई हो चुकी है. इसके बाद उसने अपने बेटे के लिए रिश्ता तलाशने की बात कही. इस अनोखे मैसेज ने राजस्थान की उदयपुर की रहने वाली मुद्रिका कावड़िया को हैरान करने के साथ-साथ मुस्कुराने पर भी मजबूर कर दिया.
मुद्रिका कावड़िया उदयपुर की रहने वाली हैं और ब्रांड और मार्केटिंग के क्षेत्र में काम करती हैं. उन्हें यह मैसेज एक ऐसी महिला ने भेजा, जिसने बताया कि वह मुद्रिका की मां की उम्र की हैं. इसी वजह से उन्होंने प्यार से उन्हें ‘बेटा’ कहकर संबोधित किया. संदेश में महिला ने बताया कि वह अपने वर्ष 1997 में जन्मे बेटे के लिए लड़की तलाश रही हैं. उनका बेटा जैव चिकित्सा विज्ञान में पीएचडी कर चुका है और अमेरिका में रहता है. महिला ने यह भी साफ किया कि उन्हें शादी की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद अपने बेटे के लिए लड़की तलाशना शुरू किया है.
इस पूरे मैसेज की सबसे खास बात उसका तरीका था. महिला ने सीधे शादी का प्रस्ताव नहीं रखा, बल्कि पहले मुद्रिका से पूछा कि क्या वह अकेली हैं, उनकी सगाई नहीं हुई है और शादी भी नहीं हुई है. इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर मुद्रिका को यह बात ठीक लगे, तो दोनों परिवार आपस में जानकारी साझा कर सकते हैं. संदेश के आखिर में उन्होंने जवाब देने के लिए धन्यवाद कहा और आशीर्वाद भी दिया. मुद्रिका ने इस बातचीत का कुछ हिस्सा सामाजिक माध्यम पर साझा किया और बताया कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई मां अपने पीएचडी कर चुके बेटे के लिए लिंक्डइन पर लड़की तलाशेगी.
मुद्रिका की पोस्ट सामने आने के बाद लोगों ने इस पर खूब प्रतिक्रिया दी. कई लोगों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि शादी के लिए रिश्ता तलाशने का काम अब नौकरी और पेशे से जुड़ी वेबसाइट तक पहुंच गया है. कुछ लोगों ने कहा कि लिंक्डइन पर इस तरह रिश्ता तलाशना सही जगह नहीं है. वहीं, कई लोगों ने महिला के बातचीत करने के तरीके की तारीफ की. उनका कहना था कि संदेश इतना शालीन था कि उसे पढ़कर बुरा मानना मुश्किल है. खुद मुद्रिका ने भी लोगों के जवाब देते हुए बताया कि उन्हें महिला की साफगोई और विनम्रता अच्छी लगी.
यह पूरा मामला अब शादी के लिए रिश्ते तलाशने के बदलते तरीकों को लेकर चर्चा का विषय बन गया है. पहले परिवार रिश्तेदारों, दोस्तों या शादी से जुड़ी वेबसाइटों के जरिए लड़के और लड़कियों की तलाश करते थे. अब लोग सामाजिक माध्यमों और पेशेवर वेबसाइटों पर भी नए लोगों से जुड़ रहे हैं. ऐसे में कुछ माता-पिता अपने बच्चों के लिए रिश्ता तलाशने के नए तरीके आजमा रहे हैं. हालांकि, इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस मां के शांत और सम्मानजनक तरीके की हो रही है, जिसने बिना किसी दबाव के पहले लड़की की स्थिति पूछी और फिर परिवारों के बीच बात आगे बढ़ाने की बात कही.
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