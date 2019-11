नई दिल्लीः जाने माने पत्रकार रजत शर्मा ने दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. इस्तीफा देने के बाद रजत शर्मा ने कहा कि मैं कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता और अब मालूम पड़ रहा है कि डीडीसीए और मैं एक साथ काम नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि तनाव भरे माहौल में काम को नहीं किया जा सकता. रजत शर्मा ने अपने इस्तीफे की जानकारी DDCA को ट्वीट करके दी.

इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि यहां के लोगों में निजी स्वार्थ बहुत अधिक मायने रखता है उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्रिकेट के लिए क्या सही है या फिर क्या गलत. उन्होंने कहा कि अब इस संस्थान में ईमानदारी और पारदर्शिता जैसे सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है और मैं इनसे कभी समझौता नहीं कर सकता.

Delhi & District Cricket Association (DDCA) President Rajat Sharma has resigned from his post, says ‘it seems that it may not be possible to carry on in DDCA with my principles of integrity, honesty and transparency, which I am not willing to compromise at any cost.’ pic.twitter.com/C1OVkQ2kjY

— ANI (@ANI) November 16, 2019