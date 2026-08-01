ट्रेन में बैग चोरी होने पर क्या रेलवे देगा मुआवजा? हर यात्री को जानना चाहिए ये नियम

Indian Railways Rules: राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा करते वक्त एक महिला का 3AC रिजर्व कोच में से हैंडबैग चोरी हो गया. बैग में करीब 15 ग्राम का मंगलसूत्र, 5000 नकद और SBI की पासबुक थी. यह घटना 14 दिसंबर, 2021 की है जब ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय (मुगलसराय) स्टेशन पर पहुंची थी. पति-पत्नी ने RPF एस्कॉर्ट और TTE को घटना की जानकारी दी. नई दिल्ली पहुंचने पर जीरो FIR दर्ज कराई गई, लेकिन सामान बरामद नहीं हुआ. इसके बाद पीड़ित परिवार ने रेलवे के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.
सुनवाई के दौरान, रेलवे ने कहा कि स्टेशन मास्टर को चोरी की कोई सूचना नहीं दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसला कहता है कि अनबुक्ड सामान की चोरी के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं होता. लेकिन उपभोक्ता आयोग ने पाया कि रेलवे के अपने रिकॉर्ड में साफ लिखा था कि सफर के दौरान RPF एस्कॉर्ट को चोरी की सूचना दी गई थी. आयोग ने यह भी माना कि यात्रियों ने नई दिल्ली पहुंचते ही जीरो FIR दर्ज कराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी.
उपभोक्ता आयोग ने इस बात को माना कि घटना के समय कोच अटेंडेंट अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था. यात्रियों ने यह आरोप लगाया था, लेकिन रेलवे इसे गलत साबित करने के लिए न तो ड्यूटी रोस्टर पेश कर सका और न ही कोई रिकॉर्ड दिखा पाया. आयोग ने कहा कि रेलवे ने सारे सबूत पेश नहीं किए, जिससे साफ है कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही हुई. यात्रियों ने चोरी हुए मंगलसूत्र की खरीद से जुड़े दस्तावेज भी आयोग के सामने पेश किए थे.
पठानकोट जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने रेलवे को सेवा में कमी का दोषी माना. आयोग ने रेलवे को आदेश दिया कि शिकायतकर्ताओं को ₹70,000 मुआवजा, ₹10,000 मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए दिए जाएं. साथ ही शिकायत दर्ज होने की तारीख से 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा. अगर आदेश की प्रति मिलने के एक महीने के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो पूरे भुगतान पर 12% वार्षिक ब्याज लागू होगा.
अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि भारतीय रेलवे अनबुक्ड सामान की चोरी या गुम होने पर मुआवजा देता है, तो इसका जवाब न है. हां, अगर यह साबित हो जाए कि चोरी रेलवे की लापरवाही, जैसे कोच अटेंडेंट का ड्यूटी पर मौजूद न होना, सुरक्षा व्यवस्था में कमी या शिकायत के बावजूद उचित कार्रवाई न करना, की वजह से हुई है, तो रेलवे को मुआवजा देना पड़ सकता है.
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