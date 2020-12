Rajinikanth admitted to hospital this morning after showing severe fluctuation in blood pressure: दक्षिण भारतीय फि‍ल्‍मों के सुपरस्टार रजनीकांत की तबीयत आज शुक्रवार को सुबह अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते उन्‍हें हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. 70 साल एक्‍टर से राजनेता बने रजनीकांत के ब्‍लडप्रेशर में सुबह ज्‍यादा गंभीर रूप से उतार-चढ़ाव नजर आया. उन्‍हें हैदराबाद स्थित अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - Air India के जिस विमान में सवार थे CJI, उड़ान भरते ही आई खराबी, फुल इमरजेंसी में कराई लैंडिंग

अपोलो अस्‍पताल ने एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि रक्तचाप में गंभीर उतार-चढ़ाव दिखाने के बाद रजनीकांत को आज सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया. उन्‍हें तब तक डॉक्‍टरों की निगरानी में रखा जाएगा, जब तक उसकी बीपी सामान्‍य नहीं हो जाता है. उनमें कोई अन्य लक्षण नहीं है और हेमोडायनामिक रूप से स्थिर है.

Rajinikanth admitted to hospital this morning after showing severe fluctuation in blood pressure. He'll be investigated & monitored closely till his bp settles down before being discharged. He doesn't have any other symptoms & is hemodynamically stable: Apollo Hospital, Hyderabad pic.twitter.com/lQYPErCFRk

— ANI (@ANI) December 25, 2020