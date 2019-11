चेन्नई: सुपरस्टार रजनीकांत ने मंगलवार को कहा कि तमिलनाडु के लोगों की भलाई के लिए जरूरत पड़ने वह अभिनेता से नेता बने कमल हासन के साथ हाथ मिला सकते हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी पर रजनीकांत की टिप्पणियों का समर्थन करते हुए हासन ने कहा कि वह तमिलनाडु की भलाई के लिए अपने रजनीकांत के साथ चलने के लिए तैयार हैं. बहरहाल, हासन ने दोनों के राजनीतिक रूप से साथ आने के संकेत नहीं दिए.

Rajinikanth: For the benefit of the people if there is a situation to form alliance with Kamal Haasan, we will definitely come together. https://t.co/Rb3JhiqhDo pic.twitter.com/uc7yrOZDHA

— ANI (@ANI) November 19, 2019