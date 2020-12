Rajinikanth POILITICS NEWS: पिछले कुछ समय से राजनीति में अपनी नई पारी शुरू करने के संकेतों और बयानों के बाद साउथ इंडियन फिल्‍मों के सुपर स्‍टार रजनीकांत ने आज मंगलवार को खेद जताते हुए राजनीतिक दल के गठन से इनकार कर दिया है. इसके पीछे उन्‍होंने बड़ी वजह सेहत बताई है. रजनीकांत ने ट्ववीट कहा, मुझे यह बताते हुए खेद है कि मैं राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं कर रहा हूं. उन्‍होंने कहा, ” मैं लोगों के लिए लगातार काम करता रहूंगा”. Also Read - Rajinikanth Health Update: रजनीकांत की हालत में सुधार, कब होंगे अस्पताल से डिस्चार्ज?

70 साल के रजनीकांत ने एक बयान में कहा, ”मुझे यह बताते हुए काफी खेद हो रहा है कि मैं राजनीतिक पार्टी बनाकर राजनीति में आने में असमर्थ हूं. मुझे ही पता है कि यह घोषणा करने में कितना दर्द हो रहा है.” उन्होंने कहा कि वह हालांकि चुनावी राजनीति में आए बिना, जैसे संभव होगा वैसे लोगों की सेवा करेंगे. Also Read - Rajinikanth Health Update: अब कैसी है रजनीकांत की तबियत? अस्पताल ने कहा- "जब तक उनका ब्लड प्रेशर..."

रजनीकांत ने कुछ महीने पहले ही जनवरी 2021 में राजनीतिक पार्टी का गठन करने और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. Also Read - रजनीकांत की तबीयत अचानक हुई खराब, हैदाराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में हुए भर्ती

बता दें कि उच्च रक्तचाप की समस्या से जूझ रहे अभिनेता रजनीकांत के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्हें हैदराबाद के अस्पताल से तीन दिन के इलाज के बाद 2 दिन पहले 27 दिसंबर को को छुट्टी दे दी गई थी. बता दें रजनीकांत को रक्तचाप में उतार-चढ़ाव के कारण 25 दिसंबर को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

अस्पताल से जारी बयान में यह जानकारी दी गई थी. वह पिछले 10 दिन से हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. सेट पर कुछ लोगों के कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद वह पृथक-वास में चले गए थे. हालांकि अभिनेता में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई थी.

Actor Rajinikanth says, he will continue to work for people https://t.co/sufKxYejYW pic.twitter.com/p9ab7pPwsD

— ANI (@ANI) December 29, 2020