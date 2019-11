नई दिल्लीः भारतीय सिनेमा में अगर हम सुपरस्टार की गिनती करें तो कुछ ऐसे चुनिंदा कलाकार नजर आते हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से सबसे दिलों पर राज किया है. इन्हीं लोगों में गिने जाते हैं साउथ एक्टर रजनीकांत. रजनीकांत की ऐक्टिंग का लगभग हर कोई दिवाना है और शायद ही कोई एक ऐसा वयक्ति हो जिसने उनकी मूवी नहीं देखी हो. 70 साल की उम्र के करीब पहुंचने के बाद भी वे किसी यूथ ऐक्टर से कम नहीं है.

अब एक ऐसी खबर आ रही है जो उनके हर एक फैंस को खुश कर देगी. गोवा में होने वाले 50वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में रजनीकांत को सबसे बड़ा सम्मान देने की घोषणा हुई है. उन्हें इस साल 20 से 28 नवंबर के बीच होने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में ऑईकन ऑफ गोल्डेन जुबली अवार्ड दिया जाएगा. इस अवार्ड के लिए रजनीकांत के नाम की पुष्टि भारत सरकार ने भी कर दी है.

Union Minister Prakash Javadekar: Veteran actor Rajinikanth (in pic 2-file pic) to be conferred with ‘Icon of Golden Jubilee IFFI 2019’ award at 50th International Film Festival of India (IFFI) in Goa pic.twitter.com/XAzIdgqaTK

#BREAKING: In recognition of #Superstar @rajinikanth ‘s outstanding contribution to Indian cinema, during the past several decades,

GOI to confer the award ICON OF GOLDEN JUBILEE OF #IFFI2019 to him..

IFFIGoa50

— Ramesh Bala (@rameshlaus) November 2, 2019