राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को चुनौती देगी कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी पुनर्विचार याचिका

Rajiv Gandhi Assassination Case: राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई को कांग्रेस पार्टी चुनौती देगी. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया, ‘कांग्रेस जल्द ही राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में नया पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी. मालूम हो कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन समेत छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था.

Congress to file a fresh review petition in Supreme Court challenging premature release of convicts on the grounds set up in the order in Former PM Rajiv Gandhi’s assassination case: Sources — ANI (@ANI) November 21, 2022