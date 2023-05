राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि आज, परिवार ने स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने राजीव गांधी स्मारक पहुंचे सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे...

राजीव गांधी 31वीं पुण्यतिथि प

Rajiv Gandhi Death Anniversary: आज से करीब 32 साल पहले यानी 21 मई, 1991 को देशवासियों ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया था. तमिलनाडु के श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक धमाके में उनकी की मौत हो गई थी. आज पूरा देश उनकी 32वीं पुण्यतिथि मना रहा है. ऐसे में कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और पार्टा संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणूगोपाल व अन्य नेता दिल्ली में वीर भूमि में राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर राजीव गांधी स्मारक पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी.

Congress parliamentary party chairperson Sonia Gandhi and Congress president Mallikarjun Kharge pay homage to former Prime Minister Rajiv Gandhi on his 31st death anniversary at Vir Bhumi in Delhi pic.twitter.com/A7or6QEtmt

— ANI (@ANI) May 21, 2023

मालूम हो श्रीपेरंबदूर में रैली के दौरान धनु नाम की आत्मघाती हमलावर ने राजीव गांधी की हत्या कर दी थी. महिला धनु ने रैली के दौरान राजीव को फूलों का हार पहनाया था और बाद में उनके पैर छूए थे. महिला ने झुकते हुए कमर पर विस्फोटक बंध और ब्लास्ट कर दिया. हमले में प्रधानमंत्री और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.

हमले के बाद धुआँ छटना शुरू हुआ और राजीव गाँधी की तलाश शुरू हुई. इस दौरान पाया गया कि उनके शरीर का एक हिस्सा औंधे मुंह पड़ा हुआ है. उनका कपाल फट चुका था और उसमें से उनका मगज़ निकल कर उनके सुरक्षा अधिकारी पीके गुप्ता के पैरों पर गिरा हुआ था जो खुद ही अपनी अंतिम घड़ियाँ गिन रहे थे.

