CEC Rajiv Kumar: नई दिल्ली: राजीव कुमार (CEC Rajiv Kumar) को आज गुरुवार को देश का अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner ) नियुक्त किया गया है. इससे पहले वह निर्वाचन आयुक्त (Election Commissioner) के पद पर न‍ियुक्‍त थे. विधि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के मुताबिक, वह 15 मई को पदभार संभालेंगे. निवर्तमान सीईसी सुशील चंद्रा का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है.Also Read - चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहार देने के चुनावी वादे पर रोक नहीं लगा सकते

Rajiv Kumar has been appointed as the Chief Election Commissioner with effect from 15th May. pic.twitter.com/csUlIZwQib

— ANI (@ANI) May 12, 2022