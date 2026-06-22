रोंगटे खड़े कर देने वाला VIDEO, नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से मारी स्कूटर को टक्कर, कई फीट हवा में उछला शख्स

Rajkot Car Accident: गुजरात के राजकोट में 17 साल के लड़के ने तेज रफ्तार कार से एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार ही. हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद स्कूटर सवार कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरा.

Written by: Rishabh Kumar
Published: June 22, 2026, 12:03 AM IST
Rajkot Car Accident
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Rajkot Car Accident: राजकोट से एक खतरनाक वीडियो सामने आया है. यहां एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने स्कूटर सवार को जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर में 44 साल का शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति टक्कर के बाद कई फीट हवा में उछलकर दूर जा गिरा. पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हुई. पुलिस ने नाबालिग के पिता और कार मालिक पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, ये हादसा रविवार (21 जून) सुबह करीब 8 बजे हुआ. पुलिस के मुताबिक, पांच नाबालिग एक कार में योग सत्र में शामिल होने गए थे. वापसी के दौरान कार एक 17 साल साल का लड़का चला रहा था. बताया जा रहा है कि एक चौराहा पार करने के बाद उसने कंट्रोल खो दिया और सामने से गुजर रहे स्कूटर को टक्कर मार दी.

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टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटर चला रहे 44 वर्षीय रमेश कुमार कई फीट ऊपर उछल गए. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि हादसे के बाद स्कूटर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कार भी तेज रफ्तार में आगे बढ़ती रही. कुछ दूरी तय करने के बाद कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकराकर रुकी.

गंभीर घायल हुआ शख्स

घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों के अनुसार, रमेश कुमार के सिर में गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. उनका इलाज राजकोट के एक निजी अस्पताल में जारी है. डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि कार चला रहा किशोर नाबालिग था और उसके पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं था. ऐसे में पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग के पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा कार के मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि नाबालिग को वाहन किस परिस्थिति में चलाने दिया गया और इसमें किन लोगों की जिम्मेदारी बनती है.

फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. वहीं, घायल व्यक्ति के परिवारजन उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने सड़क सुरक्षा और अभिभावकों की जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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