21st anniversary of Kargil War: आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस की 21वीं सालगिरह मना रहा है. आज ही के दिन कारगिल सेक्टर में टाइगर हिल्स की पहाड़ियों से भारतीय सेना के वीर जवानों पाकिस्तानी सैनिकों को भागने के लिए मजबूर कर दिया था. इसी कड़ी में वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, श्रीपद नाईक, और थल, जल और वायुसेना के प्रमुख नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे. यहां इन्होंने कारगिल विजय के 21वें साल गिरह पर भारत की जीत का जश्न मनाया और वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी. Also Read - लाल कृष्ण आडवाणी से मिले अमित शाह, 30 मिनट तक हुई बातचीत

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 21वें कारगिल विजय दिवस के दिन उन सभी बहादुर जवानों को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने दुश्मन के खिलाफ विपरीत परिस्थितियों युद्ध लड़ा और दुनिया इसकी गवाह है. बता दें कि इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय सेना के जवानों के वीरता और धैर्य पर उन्हें सैल्यूट किया और कहा कि कारगिल दिवस भारत के फक्र, ढृढता और वीरता का प्रतीक है.

Delhi: Defence Minister Rajnath Singh, MoS Defence Shripad Naik and three service chiefs pay tribute at the National War Memorial on the 21st anniversary of India's victory in the Kargil War. pic.twitter.com/Mf14KJ0ENh

— ANI (@ANI) July 26, 2020