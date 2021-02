Indian Air Force, Amit Shah, Balakot Air Strike, Rajnath Singh, Pulwama terror attack, LOC, IAF, News: देश के रक्षा मंत्री (Defence Minister) राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और गृह मंत्री (Home Minister) अमित शाह (Amit Shah) ने पुलवामा आतंकवादी हमले (Pulwama terror attack) के बाद जवाब में की गई बालाकोट एयर स्‍ट्राइक (Balakot Air Strikes की बरसी (anniversary) पर इंडियन एयरफोर्स को सैल्‍यूट कहते हुए तारीफ की है. Also Read - IND vs ENG: Amit Shah की दिली तमन्ना, पिंक बॉल टेस्ट में दोहरा शतक जड़ें Cheteshwar Pujara

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा है, ”2019 में आज ही के दिन Indian Air Force ने पुलवामा आतंकी हमले का जवाब देकर नए भारत की आतंकवाद के विरुद्ध अपनी नीति को पुनः स्पष्ट किया था. मैं पुलवामा के वीर शहीदों का स्मरण व वायु सेना की वीरता को सलाम करता हूं. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश व हमारे जवानों की सुरक्षा सर्वोपरि है. Also Read - Coronavirus India Updates: सरकार ने बताया- महाराष्ट्र और केरल में Covid-19 के दो नए वैरिएंट आये सामने, लेकिन...

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, ”बालाकोट एयर स्ट्राइक की सालगिरह पर मैं भारतीय वायु सेना के असाधारण साहस और परिश्रम को सलाम करता हूं. बालाकोट हमलों की सफलता ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति को दिखाया है. हमें अपने सशस्त्र बलों पर गर्व है जो भारत को सुरक्षित और सुरक्षित रखते हैं.

On the anniversary of Balakot Air Strikes, I salute the exceptional courage and diligence of the Indian Air Force.

The success of Balakot strikes has shown India’s strong will to act against terrorism. We are proud of our Armed Forces who keep India safe and secure. @IAF_MCC

— Rajnath Singh (@rajnathsingh) February 26, 2021