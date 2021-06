Leh-Laddakh: भारत-चीन सीमा पर जारी गतिरोध के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार से तीन दिवसीय दौरे पर लेह-लद्दाख पहुंचे हैं. यहां रक्षा मंत्री सीमा पर सेना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं. सोमवार को लद्दाख के कारू सैन्य स्टेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख में वीरता के कई किस्से हैं. देश उन लोगों को कभी नहीं भूलेगा जिन्होंने इसके लिए अपनी जान दे दी. मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार सशस्त्र बलों की सभी जरूरतों को पूरा करेगी. Also Read - पुलवामा में SPO और उनकी पत्नी की आतंकियों ने गोली मारकर की हत्या, बेटी की हालत गंभीर

उन्होंने कहा कि दो साल पहले, सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया – जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए. जब मैं लद्दाख के लोगों और हमारे सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल से बात करता हूं तो मुझे फर्क नजर आता है. उनका कहना है कि लद्दाख के लोग खुश हैं.

इससे पहले लेह पहुंचे रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के साथ देश के वीर जवानों ने वाहे गुरुजी का खालसा-वाहे गुरुजी की फतेह का नारा लगाया, जिससे पूरा लेह गूंज उठा. बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह-लद्दाख के तीन दिवसीय दौरे पर हैं.

#WATCH | Defence Minister Rajnath Singh and army personnel chorused ‘Waheguru ji ka Khalsa, Waheguru ji ki Fateh’ at Leh during his 3-day visit in the UT pic.twitter.com/thadzY5jfg

— ANI (@ANI) June 28, 2021