जम्मू: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सेना के तीनों अंगों की संयुक्त थिएटर कमान स्थापित करने की रविवार को घोषणा की. रक्षा मंत्री सिंह ने यहां जम्मू कश्मीर पीपुल्स फोरम द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा, कारगिल युद्ध ने रक्षा क्षेत्र में संयुक्तता और आत्मनिर्भरता हासिल करने की सख्त जरूरत को रेखांकित किया. संयुक्त थिएटर कमांड की स्थापना और रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सुधार उस दिशा में उठाए गए कदम हैं.

करगिल शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को देश नहीं भूल सकता. उन्होंने कहा, समाज और लोगों का यह कर्तव्य है कि वे शहीदों और उनके परिवारों को पूरा सम्मान दें.

The Kargil war underlined the dire need to achieve jointness and self-reliance in the defence sector. Setting up of Joint Theatre Commands and reforms to achieve self-reliance in defence are the steps taken in that direction: Defence Minister Rajnath Singh in Jammu pic.twitter.com/yWbrFTuWEB

