बेंगलुरू: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु स्थित एचएएल हवाईअड्डे से तेजस लड़ाकू विमान में बृहस्पतिवार को उड़ान भरी. इसी के साथ वह स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री बन गए. जी सूट पहने सिंह विमान में पायलट के पीछे वाली सीट पर बैठे. उनके साथ एयर वाइस मार्शल एन तिवारी भी थे. तिवारी बेंगलुरू में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी (एडीए) के नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर में परियोजना निदेशक हैं.

#WATCH Defence Minister Rajnath Singh finishes 30-minute sortie in Light Combat Aircraft (LCA) Tejas, in Bengaluru. He is the first ever Defence Minister to fly in the indigenous LCA Tejas. pic.twitter.com/VkYnv9cikd — ANI (@ANI) September 19, 2019

रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया था कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस के विकास से जुड़े अधिकारियों का हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्री इस हल्के लड़ाकू विमान में उड़ान भरेंगे. अधिकारी ने कहा था ‘उनके इस कदम से भारतीय वायुसेना के उन पायलटों का मनोबल भी बढ़ेगा जो यह विमान उड़ा रहे हैं.’

Rajnath Singh after a 30-minute sortie in Light Combat Aircraft (LCA) Tejas, in Bengaluru: It was very smooth&comfortable. I was enjoying. I want to congratulate HAL, DRDO&several concerned agencies. We have reached a level where we can export fighter planes across the world. pic.twitter.com/nR7vnBefvr — ANI (@ANI) September 19, 2019

भारतीय वायुसेना तेजस विमान की एक खेप को पहले ही शामिल कर चुकी है. एलसीए का नौसैन्य संस्करण फिलहाल निर्माण चरण में है. पिछले शुक्रवार को गोवा में तेजस ने विमान वाहक पोत पर उतरने की काबिलियत दिखाई थी यानि अरेस्टेड लैंडिंग की थी. इस लैंडिंग के दौरान नीचे से लगे तारों की मदद से विमान की रफ्तार कम कर दी जाती है.

Air Vice Marshal N Tiwari, Project Director, National Flight Test Centre, ADA (Aeronautical Development Agency): Defence Minister Rajnath Singh was very happy with flying quality of the aircraft (LCA Tejas). We went close to Mark 1, the speed of sound. pic.twitter.com/Jl2sVcMdFI — ANI (@ANI) September 19, 2019

इसी के साथ लड़ाकू विमान के नौसैन्य संस्करण के निर्माण की राह आसान हो गई थी. बृहस्पतिवार को ही सिंह बेंगलुरु में रक्षा अनुसंधान और शोध संगठन (डीआरडीओ) के उत्पादों की प्रदर्शनी में भी शामिल होंगे.

शुरुआत में आईएएफ ने 40 तेजस विमानों के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को ऑर्डर दिया था. पिछले साल भारतीय वायु सेना ने 50,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 83 और तेजस विमानों की अन्य खेप की खरीद के लिए एचएएल को अनुरोध प्रस्ताव (आरएफपी) जारी किया था.