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Rajnath Singh Praises Pushkar Singh Dhami Calls Him Strong Leader For 2027 Elections

'धाकड़ धामी' बने धुरंधर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के CM की तारीफ, जानिए और क्या-क्या बोले

Uttarakhand News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हुए उन्हें धुरंधर बताया और सरकार के कामों की भी सराहना की.

Rajnath Singh Statement on cm dhami

Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि धामी अब सिर्फ “धाकड़” ही नहीं बल्कि “धुरंधर” नेता बन चुके हैं. राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि धामी 2027 के चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनका यह बयान साफ संकेत देता है कि भाजपा आने वाले चुनावों को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास में है.

‘धाकड़’ से ‘धुरंधर’ तक का सफर

रक्षा मंत्री ने अपने पुराने बयान को याद करते हुए कहा कि 2022 के चुनाव के दौरान उन्होंने धामी को “धाकड़” कहा था. उस समय धामी नए-नए मुख्यमंत्री बने थे और उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी. लेकिन अब चार साल के काम को देखते हुए उन्होंने कहा कि धामी ने खुद को एक मजबूत और अनुभवी नेता के रूप में साबित कर दिया है. इसी वजह से अब वह उन्हें “धुरंधर” कह रहे हैं. राजनाथ सिंह के अनुसार, धामी ने अपने फैसलों और काम के जरिए लोगों का भरोसा जीता है.

‘चौका’ और ‘सिक्सर’ वाली राजनीति

अपने भाषण में राजनाथ सिंह ने क्रिकेट की भाषा का इस्तेमाल करते हुए धामी के काम को समझाया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने पहले चार साल में शानदार “चौका” लगाया है. अब जब 2027 के चुनाव तक उनका कार्यकाल छह साल का हो जाएगा, तो वह “सिक्सर” लगाने के लिए तैयार हैं. इसका मतलब है कि भाजपा लगातार तीसरी बार उत्तराखंड में सरकार बनाने की कोशिश करेगी. यह बयान पार्टी के आत्मविश्वास और चुनावी रणनीति को भी दिखाता है.

सरकार के कामों की जमकर तारीफ

राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार के कामों की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड तेजी से एक आदर्श राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. महिला सशक्तिकरण, सैनिकों के कल्याण, आर्थिक विकास और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में सरकार ने अच्छा काम किया है. उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने को भी एक बड़ा कदम बताया. साथ ही अवैध घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई और सख्त नकल विरोधी कानून की भी सराहना की. उनके अनुसार, इन फैसलों का असर लंबे समय तक देखने को मिलेगा. हल्द्वानी में हुई इस जनसभा से साफ हो गया है कि भाजपा ने 2027 के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. राजनाथ सिंह का पूरा भाषण इसी दिशा में था, जिसमें उन्होंने जनता को सरकार के कामों की याद दिलाई और भविष्य के लिए भरोसा जताया.