नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने बुधवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन (US Secretary of Defence Lloyd Austin) से बातचीत में पाकिस्तान के एफ-16 लड़ाकू विमान बेड़े (Pakistan's F-16 fleet) के रख-रखाव के लिए पैकेज (sustenance package) देने के अमेरिका के फैसले पर भारत (India) की ओर से चिंता प्रकट की. सिंह ने ऑस्टिन से फोन पर बातचीत की और इस मुद्दे पर चिंता प्रकट की.

रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, "पाकिस्तान के एफ-16 विमानों के बेड़े के लिए पैकेज प्रदान करने के अमेरिका के हालिया फैसले पर भारत की ओर से चिंता प्रकट की."

Defence Minister Rajnath Singh holds a telephonic conversation with the US Secretary of Defence, Lloyd Austin, raises India’s concern at the US decision to provide sustenance package for Pakistan’s F-16 fleet pic.twitter.com/sUwgbsqLOT

— ANI (@ANI) September 14, 2022