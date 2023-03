संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में सरकार की आलोचना करने का मुद्दा आज लोकसभा में उठा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सांसद राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया. मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए और उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि चीन के मसले पर बेतुका बयान देने वाले राहुल गांधी सदन में आकर माफी मांगे.

Rahul Gandhi, who is a member of this House, insulted India in London. I demand that his statements should be condemned by all members of this House and he should be asked to apologise before the House: Defence Minister Rajnath Singh in Lok Sabha pic.twitter.com/62GRnx2qbd — ANI (@ANI) March 13, 2023