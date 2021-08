Rajouri Encounter: जम्मू: जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) के राजौरी जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ (Rajouri Encounter) हो गई है. इसमें सुरक्षा बलों और पुलिस (security forces and police) ने राजौरी के थानामंडी के जंगली इलाके में दो आतंकवादियों को मार (Two terrorists neutralised) गिराया है. ऑपरेशन जारी है.Also Read - टॉप 10 आतंकियों की लिस्ट जम्मू कश्मीर पुलिस ने की जारी, जानें कौन हैं ये दहशतगर्द

जम्मू और कश्मीर में इंडियन आर्मी की 16वीं कोर ने बताया, "राजौरी के थानामंडी के एक वन क्षेत्र (forest area of Thanamandi, Rajouri) में सुरक्षा बलों और पुलिस के संयुक्त अभियान में दो आतंकवादी मारे गए हैं ऑपरेशन जारी है."

Jammu & Kashmir | Two terrorists neutralised in a joint operation by security forces and police in a forest area of Thanamandi, Rajouri; operation underway:16 Corps, Indian Army pic.twitter.com/oy40T0IsOl

— ANI (@ANI) August 6, 2021