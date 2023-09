PM मोदी का बर्थडे 17 सितंबर को, तो फिर राज्यसभा के सभापति ने आज क्यों बताया जन्मदिन? बधाई भी दी | VIDEO

राज्यसभा में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को उनके जन्मदिन की बधाई दी गई. सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण (Women Reservation Bill) के प्रावधान वाले ‘संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023’ पर मतदान के दौरान कहा कि इस विधेयक को पारित करने के समय यह सुखद संयोग है कि आज ही प्रधानमंत्री का जन्मदिन है. सभापति ने यह भी कहा कि आज भारतीय पंचांग तिथि गणना के अनुसार प्रधानमंत्री का जन्मदिन (PM Narendra Modi Birthday) है. उन्होंने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी. इसके बाद सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन की बधाई दी. प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने अपने दोनों हाथ जोड़कर सभापति एवं सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया. मालूम हो कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार, PM मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर है.

#WATCH | ” It is only a coincidence…as per Hindu calendar, today is Prime Minister Narendra Modi’s birthday”, says Rajya Sabha Chairman and Vice President Jagdeep Dhankhar pic.twitter.com/NLjD26kZiS

