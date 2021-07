नई दिल्ली: संसद के उच्‍च सदन (Rajya Sabha) में सभापति एम वैंकेया नायडू (M Venkaiah Naidu) ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को उच्च सदन का नेता नियुक्त (Piyush Goyal as the Leader of the Upper House) किए जाने की घोषणा की. मानसून सत्र की पहली बैठक शुरू होने के साथ ही नायडू ने घोषणा की कि उन्हें संसदीय कार्य मंत्री की ओर से यह जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त करने का निर्णय किया है.Also Read - Delhi Metro के ये 7 स्‍टेशन कल जरूरत पड़ने पर किए जा सकते हैं बंद, रहेगी कड़ी चौकसी

सभापति एम वैंकेया नायडू ने गोयल के सीए की अखिल भारतीय परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किए जाने का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि गोयल दूसरी बार उच्च सदन के सदस्य निर्वाचित हुए हैं और उनका राजनीतिक जीवन तीन दशक से अधिक का है.

नायडू ने कहा कि गोयल को विभिन्न मंत्रालयों को संभालने का व्यापक अनुभव है जिनमें खान एवं खनन, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा वित्त, बिजली, रेलवे आदि मंत्रालय शामिल हैं. उन्होंने कहा कि गोयल ने रेलवे में सुरक्षा के लिए कई नई पहल कीं.

सभापति ने कहा, "मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि उनके व्यापक राजनीतिक एवं प्रशासनिक अनुभवों से सदन को लाभ मिलेगा तथा वह अपने मित्रतापूर्ण एवं प्रसन्नचित्त स्वभाव के कारण सदन के नेता का दायित्व भली-भांति निभा पाएंगे."

सभापति ने थावरचंद गहलोत द्वारा सदन के नेता के रूप में दिए गए योगदान के लिए उन्हें पूरे सदन की ओर से धन्यवाद दिया. उल्लेखनीय है कि गहलोत को अब कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है. उच्च सदन में आज आईएमयूएल के अब्दुल वहाब ने सदस्यता की शपथ ली. उन्होंने अंग्रेजी में शपथ ली. वह केरल से निर्वाचित होकर उच्च सदन पहुंचे हैं.