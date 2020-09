नई दिल्ली: किसानों से संबंधित 2 बिलों के पास होने के बाद राज्यसभा में हुए हंगामें के कारण कुल 8 सासंदों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था. इसी के विरोध में 8 निलंबित सांसदों ने सदन के बाहर पार्क में पूरी रात जगकर प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया. इस दौरान संसद के बाहर स्थित गांधी प्रतिमा के पास उनसे मिलने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश संसद पहुंचे वो भी अपने साथ चाय लेकर. खुद ही अपने हाथों से चाय को उन्होंने सांसदों को दिया. Also Read - कृषि बिल के विरोध में संसद के बाद अब सड़क पर उतरेगी कांग्रेस, जानिये विधेयक को लेकर अब तक क्या-क्या हुआ...

बता दें कि राज्यसभा में रविवार को कृषि विधेयक पर चर्चा के दौरान हुए जबरदस्त हंगामे को लेकर विपक्षी दल के आठ सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था. राज्यसभा से सभापति एम वेंकैया नायडू ने टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन (Derek O Brien), आप सांसद संजय सिंह, राजी सातव, केके रागेश, रिपुन बोरा, डोला सेन, सैयद नजीर हुसैन और एलमरन करीम को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया. जानकारी के अनुसार इन सांसदों के खिलाफ नियम 256 के तहत कार्रवाई की गई है. Also Read - Farm Bill 2020: कृषि विधेयक के खिलाफ आम आदमी पार्टी, पंजाब में प्रदर्शन को देगी समर्थन

Delhi: Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh brought tea for the Rajya Sabha MPs who are protesting at Gandhi statue against their suspension from the House. pic.twitter.com/syT19AxEgD

— ANI (@ANI) September 22, 2020