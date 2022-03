Rajya Sabha Elections 2022: राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव (Biennial Elections) इस बार 31 मार्च को होगा. चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार राज्यसभा की 13 सीटों के लिए चुनाव होना है. इन 13 सीटों में से 5 राज्यसभा सांसद पंजाब (Punjab) से, 3 केरल (Kerala) से, दो असम (Assam) से होंगे. इसके अलावा हिमाचल (Himachal), त्रिपुरा (Tripura) और नगालैंड (Nagaland) से एक-एक सांसद का चुनाव होगा.Also Read - मछली पकड़ने पर दो पूर्व विधायकों को दो-दो साल की जेल, जानें मामला

उल्लेखनीय है कि 2 से 9 अप्रैल के बीच ये सभी 13 सांसद अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. कार्यकाल पूरा करने वाले सांसदों में असम से रानी राना और निपुन बोरा, हिमाचल प्रदेश से आनंद शर्मा, केरल से ए के एंटनी, सोमाप्रसाद के और एम वी शेयम्स कुमार, नगालैंड से के जी केन्ये, त्रिपुरा से झरना दास और पंजाब से सुखदेव सिंह, प्रताप सिंह बाजवा, श्वेत मलिक, नरेश गुजराल और शमशेर सिंह ढिल्लों शामिल हैं.

Biennial elections to be held on 31st March to 13 Rajya Sabha seats pic.twitter.com/9y4KYuYEdo

— ANI (@ANI) March 7, 2022