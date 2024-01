Rajya Sabha के लिए निर्विरोध चुने गए AAP नेता संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता

Rajya Sabha Election 2024: आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिये गए हैं. संजय सिंह (Sanjay Singh) और एनडी गुप्ता (ND gupta) लगातार दूसरी बार राज्यसभा पहुंचे हैं.

AAP Rajya Sabha candidates Sanjay Singh, Swati Maliwal and ND Gupta receive their certificates from Returning Officer Ashish Kundra, after they were elected unopposed pic.twitter.com/N1WOf3NKQS

— ANI (@ANI) January 12, 2024