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Breaking News: राज्य सभा की 24 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान? जान लें किस-किस राज्य से आएंगे दो दर्जन सांसद

10 राज्यों से राज्य सभा की 24 सीटों पर चुनाव होना है. चुनाव आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है.

Published date india.com Updated: May 22, 2026 10:12 AM IST
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Rajaya Sabha 10 Seats Election Date Announced: राज्य सभी में खाली हुईं 24 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ये दो दर्जन सीटें देश के 10 राज्यों से हैं, जिन पर 18 जून 2016 को चुनाव होंगे.चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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