Hindi India Hindi

Rajya Sabha Election 2026 Date Announced For 24 Seats From 10 States Election Commission

Breaking News: राज्य सभा की 24 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान? जान लें किस-किस राज्य से आएंगे दो दर्जन सांसद

10 राज्यों से राज्य सभा की 24 सीटों पर चुनाव होना है. चुनाव आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है.

राज्य सभा @facebook

Rajaya Sabha 10 Seats Election Date Announced: राज्य सभी में खाली हुईं 24 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ये दो दर्जन सीटें देश के 10 राज्यों से हैं, जिन पर 18 जून 2016 को चुनाव होंगे.चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है.