By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Breaking News: राज्य सभा की 24 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान? जान लें किस-किस राज्य से आएंगे दो दर्जन सांसद
10 राज्यों से राज्य सभा की 24 सीटों पर चुनाव होना है. चुनाव आयोग ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है.
Rajaya Sabha 10 Seats Election Date Announced: राज्य सभी में खाली हुईं 24 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है. ये दो दर्जन सीटें देश के 10 राज्यों से हैं, जिन पर 18 जून 2016 को चुनाव होंगे.चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें