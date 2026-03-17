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राज्यसभा चुनाव में रहा NDA का दबदबा, फाइनल नतीजों ने हिला दिया विपक्षी कुनबा, यहां देखें विजेताओं की लिस्ट

Rajya Sabha Election 2026 Results: राज्यसभा की 37 सीटों के लिए हुए महासंग्राम के नतीजे आ चुके हैं. 26 सीटों पर निर्विरोध चुनाव के बाद, बाकी 11 सीटों पर हुई वोटिंग में NDA ने बाजी मारते हुए कुल 37 में से 22 सीटें अपने नाम की हैं.

Published date india.com Updated: March 17, 2026 2:28 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
राज्यसभा चुनाव में रहा NDA का दबदबा, फाइनल नतीजों ने हिला दिया विपक्षी कुनबा, यहां देखें विजेताओं की लिस्ट

Rajya Sabha Election 2026 Highlights: देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के अंतिम परिणाम सामने आ चुके हैं. सोमवार को 11 सीटों पर हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले एनडीए ने विपक्षी खेमे की रणनीतियों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इस चुनाव में एनडीए ने कुल 37 में से 22 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि विपक्ष के खाते में महज 15 सीटें ही आ सकीं. सोमवार को जिन 11 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें से 9 सीटें एनडीए ने जीतीं, जबकि विपक्ष को केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा.

बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच गठबंधन की कोशिशें नाकाम रहीं. वहीं, ओडिशा में भी कांग्रेस और बीजेडी का तालमेल एनडीए के रथ को रोकने में विफल रहा. इन 11 सीटों में बीजेपी ने अकेले 5 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगियों ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की. कांग्रेस और बीजेडी के हिस्से में केवल एक-एक सीट आई.

26 सदस्यों को चुना गया था निर्विरोध

अप्रैल 2026 में खाली होने वाली इन 37 सीटों में से 26 सदस्यों का निर्वाचन पहले ही निर्विरोध हो चुका था. निर्विरोध निर्वाचन के चरण तक सत्ता पक्ष और विपक्ष 13-13 की बराबरी पर थे. लेकिन सोमवार के चुनावी नतीजों ने समीकरण पूरी तरह बदल दिए.

किसने जीतीं कितनी सीटें?

एनडीए की 22 सीटों में से बीजेपी ने 13 सीटें जीतीं. बाकी 9 सीटें सहयोगी दल को मिलीं. जिसमें जेडीयू-2, शिंदे शिवसेना-1, अजित पवार एनसीपी-1, पीएमके-1, एआईएडीएमके-1, यूपीपीएल-1, आरएलएसएम-1 और एक बीजेपी समर्थित निर्दलीय विजयी रहे. विपक्ष की मिलीं 15 सीटों में से कांग्रेस-6 सीटें, टीएमसी-4 सीटें, डीएमके-3 सीटें, शरद पवार एनसीपी-1 सीट, बीजेडी-1 सीट जीतने में कामयाब रहीं.

किसे फायदा, किसे नुकसान?

इस चुनाव के बाद उच्च सदन के समीकरणों में बड़ा बदलाव आया है. एनडीए को सीधे तौर पर 10 सीटों का फायदा हुआ है. चुनाव से पहले एनडीए के पास इन 37 में से 12 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 22 हो गई हैं. इसके उलट, विपक्ष के पास पहले 25 सीटें थीं, जो घटकर अब 15 रह गई हैं.

बीजेपी ने अपनी संख्या 9 से बढ़ाकर 13 कर ली है. वहीं, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ है. जिसकी संख्या 4 से बढ़कर 6 हो गई, लेकिन गठबंधन के अन्य साथियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. आरजेडी के पास पहले 2 सीटें थीं, जो अब शून्य हो गई हैं. शिवसेना (यूबीटी) और सीपीआईएम को भी अपनी सीटें गंवानी पड़ीं. क्षेत्रीय दलों में बीआरएस ने अपनी एकमात्र सीट खो दी, जबकि बीजेडी दो से घटकर एक सीट पर आ गई.

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राज्यवार चुनाव के नतीजें-

महाराष्ट्र (7 सीटें)- बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर बड़ा लाभ कमाया. अजित पवार और शिंदे गुट को 1-1 सीट मिली, जबकि विपक्ष से केवल शरद पवार अपनी सीट बचा सके. यहां कांग्रेस और यूबीटी शिवसेना को नुकसान हुआ.

बिहार (5 सीटें)- जेडीयू ने अपनी 2 सीटें बरकरार रखीं. बीजेपी को 2 सीटों का फायदा हुआ, जबकि आरजेडी को अपनी दोनों सीटें गंवानी पड़ीं. उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसएम अपनी सीट बचाने में सफल रही.

तमिलनाडु और बंगाल- तमिलनाडु की 6 सीटों में डीएमके को एक सीट का घाटा हुआ, जिसका लाभ कांग्रेस को मिला. यहां 2 सीटें डीएमके, 1 कांग्रेस, 1 डीएमडीके, 1 पीएमके और 1 सीट एआईएडीएमके को मिलीं. पश्चिम बंगाल की 5 सीटों में टीएमसी ने अपनी 4 सीटें सुरक्षित रखीं, जबकि बीजेपी को यहां एक सीट का फायदा हुआ.

असम में तीनों सीटें एनडीए ने जीतीं. छत्तीसगढ़ की दो सीटों में से एक बीजेपी और एक कांग्रेस को मिली. तेलंगाना की दोनों सीटें जीतकर कांग्रेस ने बीआरएस का सूपड़ा साफ कर दिया. हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली. हिमाचल में कांग्रेस एक सीट जीतने में सफल रही.

हरियाणा में रही ज्यादा हलचल

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान काफी सियासी हलचल रही. ये चुनाव किसी हाई-वोल्टेज ड्रामे से कम नहीं रहा. यहां कांग्रेस ने जीत तो दर्ज की, लेकिन भाजपा की घेराबंदी ने उसे ‘नाकों चने चबवा’ दिए. 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास 37 विधायक होने के बावजूद, पार्टी को अपने उम्मीदवार कर्मवीर सिंह बौद्ध को जिताने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ा.

हरियाणा में वोटों की गिनती को लेकर मचे बवाल के कारण प्रक्रिया 5 घंटे तक रुकी रही और परिणाम रात डेढ़ बजे घोषित हो सके. कांग्रेस ने रिटर्निंग ऑफिसर पर पक्षपात का आरोप लगाया. अंततः कांग्रेस के कर्मवीर सिंह बौद्ध (2800 वोट) और भाजपा के संजय भाटिया (2767 वोट) विजयी रहे, जबकि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सतीश नांदल (2732 वोट) कुछ वोटों के अंतर से हार गए.

जीत के बावजूद कांग्रेस के लिए आत्ममंथन का समय है. पार्टी के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और 4 वोट अवैध घोषित हो गए. 37 का संख्या बल होने के बाद भी केवल 28 वैध वोट मिले.

सभी 37 सीटों पर विजेता प्रत्याशियों के नाम-

क्र.सं. राज्य विजेता उम्मीदवार का नाम राजनीतिक दल
1 बिहार नीतीश कुमार JD(U)
2 बिहार नितिन नवीन BJP
3 बिहार राम नाथ ठाकुर JD(U)
4 बिहार शिवेश कुमार BJP
5 बिहार उपेन्द्र कुशवाहा RLM
6 ओडिशा मनमोहन सामल BJP
7 ओडिशा सुजीत कुमार BJP
8 ओडिशा संतृप्त मिश्रा BJD
9 ओडिशा दिलीप राय निर्दलीय 
10 हरियाणा संजय भाटिया BJP
11 हरियाणा करमवीर सिंह बौद्ध कांग्रेस
12 महाराष्ट्र विनोद तावड़े BJP
13 महाराष्ट्र रामराव वडकुते BJP
14 महाराष्ट्र माया इवनाटे BJP
15 महाराष्ट्र ज्योति वाघमारे शिवसेना (शिंदे)
16 महाराष्ट्र रामदास अठावले RPI(A)
17 महाराष्ट्र पार्थ पवार NCP (अजित पवार)
18 महाराष्ट्र शरद पवार NCP (SP)
19 पश्चिम बंगाल बाबुल सुप्रियो TMC
20 पश्चिम बंगाल राजीव कुमार TMC
21 पश्चिम बंगाल मेनका गुरुस्वामी TMC
22 पश्चिम बंगाल कोयल मल्लिक TMC
23 पश्चिम बंगाल राहुल सिन्हा BJP
24 तमिलनाडु एम. थंबीदुरई AIADMK
25 तमिलनाडु तिरुचि शिवा DMK
26 तमिलनाडु जे. कॉन्स्टैन्टाइन रविंद्रन DMK
27 तमिलनाडु अंबुमणि रामदॉस PMK
28 तमिलनाडु एल. के. सुधीश DMDK
29 तमिलनाडु एम. क्रिस्टोफर तिलक कांग्रेस
30 असम जोगेन मोहन BJP
31 असम तेराश गोवाला BJP
32 असम प्रमोद बोरो UPPL
33 तेलंगाना अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस
34 तेलंगाना वेम नरेंद्र रेड्डी कांग्रेस
35 छत्तीसगढ़ लक्ष्मी वर्मा BJP
36 छत्तीसगढ़ फुलो देवी नेताम कांग्रेस
37 हिमाचल प्रदेश अनुराग शर्मा कांग्रेस

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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