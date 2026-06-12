'पूरी तरह से साजिश है यह, हमारी लड़ाई जारी रहेगी', सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने पर बोलीं मीनाक्षी नटराजन

राज्यसभा के नॉमिनेशन रिजेक्ट होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) की याचिका खारिज हो गई है. कोर्ट ने कहा कि वह हाईकोर्ट जा सकती हैं.

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कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन (Meenakshi Natarajan) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राज्यसभा के नॉमिनेशन रिजेक्शन मामले में मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं थीं. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिर, सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने शुक्रवार को (जून,12, 2026) याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी उम्मीदवार का नामांकन निर्वाचन अधिकारी की तरफ से निरस्त किए जाने के बाद उसके पास राहत पाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं होता. याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकती हैं. कोर्ट के फैसले के बाद बाद मीनाक्षी नटराजन का भी बयान आया है.

साजिश का लगाया आरोप

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि यह पूरी तरह से साजिश है. हमारी लड़ाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसे लेकर आगे क्या कदम उठाना है यह हमारी पार्टी आगे तय करेगी. लेकिन जिस तरह से हमारे साथ यह साजिश हुई, उससे साफ है कि किस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है. हम रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन वहां जब मध्य प्रदेश सरकार के वकील पहुंच गए, उससे यह साबित हो गया है कि किस तरह से यह मिलीभगत थी.

#WATCH | Delhi: On Supreme Court rejecting her plea over Rajya Sabha nomination, Congress leader Meenakshi Natarajan says, “We all know the Election Commission’s stance. I do not wish to make any comment regarding the Supreme Court.” pic.twitter.com/11UaAwwzKA — ANI (@ANI) June 12, 2026

नटराजन के मामले में कोर्ट ने क्या कहा?

न्यायालय ने नटराजन से यह भी पूछा कि क्या वह ऐसा कोई फैसला दिखा सकती हैं, जिसमें अदालत ने इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप किया हो. न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने कहा, ‘निर्णय कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों न हो, एक बार नामांकन खारिज हो जाने के बाद सामान्यतः इसका उपाय कहीं और उपलब्ध होता है. क्या इस न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय है, जिसमें हमने इस चरण में हस्तक्षेप किया हो?’

नटराजन के वकील ने क्या दी दलील

नटराजन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि किसी उम्मीदवार को केवल वही आपराधिक मामला घोषित करना होता है, जिसमें न्यूनतम दो साल की सजा का प्रावधान हो. उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले में केवल समन जारी हुए थे. सिंघवी ने कहा कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए नटराजन का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामले का खुलासा न करने के आरोप में गलत तरीके से खारिज कर दिया.

राज्यसभा के रिटर्निंग अधिकारी ने क्या कहा था?

राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा के आदेश में कहा गया कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के बाद यह पाया गया कि नटराजन ने अपने नामांकन के साथ दाखिल फॉर्म-26 में एक न्यायालयीन शिकायत का उल्लेख नहीं किया और इस प्रकार अधूरा शपथपत्र प्रस्तुत किया. मध्य प्रदेश विधानसभा के एक अधिकारी के अनुसार, सत्तारूढ़ भाजपा के उम्मीदवार महेश केवट ने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी कि नटराजन ने अपने शपथपत्र में तेलंगाना में उनके खिलाफ दर्ज एक मामले का उल्लेख नहीं किया है.