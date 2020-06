नई दिल्‍ली: गुजरात में राज्‍यसभा की 4 सीटों पर होने जा रहे चुनावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत तेज हो गई है. विधायकों की फूट के डर से पहले गुजरात कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों को एक राजस्‍थान के सिरोही में एक रिजार्ट में ठहरा है. वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में बंद करके रखा है. राज्‍य सरकार कह रही है कि कोविड-19 को लेकर सतर्क है, लेकिन वह तो यहां 22 विधायकों को लाई है. Also Read - राजनाथ सिंह का कटाक्ष, राहुल गांधी के भारत-चीन सीमा के सवाल पर शायराना अंदाज में दिया जवाब

कांग्रेस गुजरात में राज्‍यसभा की 4 सीटों में से 2 पर जीत दर्ज करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस का चुनावी गणित पूरा बिगाड़ दिया है. कांग्रेस के 8 विधायकों के इस्‍तीफे देने से कांग्रेस के प्‍लान पर पानी फिरा हुआ दिख रहा है. Also Read - अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के लिए करेंगे डिजिटल रैली, क्‍या ममता पर साधेंगे निशाना?

दरअसल, हाल ही में गुजरात कांग्रेस के तीन विधायकों ने इस्‍तीफा दिया था, जबकि मार्च में राज्‍यसभा के चुनाव की घोषणा होने के बाद कांग्रेस के पांच विधायक इस्‍तीफा पहले ही दे चुके थे. बता दें कि गुजरात में मार्च से लेकर अब तक कांग्रेस के कांग्रेस के आठ विधायक इस्तीफा दे चुके हैं. मार्च में गुजरात में राज्यसभा की चार सीटों के लिए पहली बार चुनाव की घोषणा हुई थी, हालांकि बाद में चुनाव कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्थगित हो गए थे. Also Read - राज्यसभा चुनाव: अरुणाचल प्रदेश से नबाम रेबिया होंगे भाजपा के उम्मीदवार, जानिए कौन हैं ये?

Rajasthan:Congress has shifted some of its Guj MLAs to a resort in Sirohi.BJP’s Narayan Purohit says,”Cong has lodged its MLAs in hotel. State Govt says they’re alert about #COVID but they brought their 22 MLAs here.We’ve filed complaint,action must be taken against them”.(08.06) pic.twitter.com/s0B35OfZJf

— ANI (@ANI) June 9, 2020