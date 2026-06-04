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खड़गे और खेड़ा को कर्नाटक और मीनाक्षी नटराजन को MP से दिया टिकट, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने किन चेहरों पर लगाया दांव?

12 राज्यों की 27 राज्यसभा सीटों पर चुनाव 18 जून को होंगे. नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे. नामांकन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 4, 2026, 11:08 PM IST
खड़गे और खेड़ा को कर्नाटक और मीनाक्षी नटराजन को MP से दिया टिकट, देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने किन चेहरों पर लगाया दांव?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक मजबूत और सहज राजनीतिक जुगलबंदी देखने को मिलती है. (PTI)

कांग्रेस ने गुरुवार देर रात को राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के कोटे से राज्यसभा पहुंचने की तैयारी में हैं. इसके साथ ही विवादों में रहे पवन खेड़ा को भी कर्नाटक से ही राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है. मंसूर अली खान को अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े चेहरे के रूप में कर्नाटक से तीसरा प्रत्याशी बनाया गया है. जबकि, मीनाक्षी नटराजन को MP से टिकट दिया गया है.मीनाक्षी राहुल गांधी की कोर टीम की पुरानी और बेहद भरोसेमंद सदस्य रही हैं.

245 सदस्यों वाले उच्च सदन में NDA के पास अभी 149 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 78 और गैर-गठबंधन वाले क्षेत्रीय दलों के पास 17 सांसद हैं. 27 सीटों पर होने वाले चुनाव में BJP को 17 से 18 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन, गुजरात में पेच फंस सकता है.

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राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट.

लिस्ट में और किन-किन का नाम?

  • राजस्थान से दलित समुदाय के मजबूत नेता और मौजूदा राज्यसभा सांसद नीरज डांगी को मौका दिया गया है.
  • कांग्रेस के डेटा और एनालिटिक्स विभाग के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती को तमिलनाडु कोटे से राज्यसभा भेजा जा रहा है. ये राहुल गांधी के नीतिगत सलाहकारों में शुमार किए जाते हैं.
  • अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के सचिव और संचार विभाग से जुड़े सीनियर नेता प्रणव झा को झारखंड से राज्यसभा का टिकट दिया गया है.

किस राज्य की कितनी राज्यसभा सीटों पर होना है चुनाव?

  • आंध्र प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है. ये सीटें सांसद ए रेड्डी अल्ला (YSRCP), परिमल नथवानी (YSRCP), पिल्ली सुभाषचंद्र (YSRCP), साना सतीश बाबू (TDP) के रिटायर होने की वजह से खाली हो रही हैं. ये सभी 21 जून 2026 को रिटायर हो रहे हैं.
  • गुजरात की 4 राज्यसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी. ये सीटें सांसद रामभाई मोकारिया (BJP), अमीन हीराभाई (BJP), शक्ति सिंह गोहिल (INC) और रमिला बेचरभाई (BJP) के रिटायर होने की वजह से खाली हो रही हैं. ये सभी 21 जून 2026 को रिटायर हो रहे हैं.
  • कर्नाटक की 3 राज्यसभा सीटें सांसद नीरज डांगी (INC), राजेंद्र गहलोत (BJP), रवनीत सिंह (BJP) के रिटायरमेंट की वजह से खाली हो रही है. इसलिए इन सीटों पर वोटिंग है.
  • मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग होगी. यहां से सांसद जॉर्ज कुरियन (BJP), दिग्विजय सिंह (INC), सुमेर सिंह सोलंकी (BJP) 21 जून को रिटायर हो रहे हैं.
  • झारखंड की 2 सीटों पर दीपक प्रकाश (BJP) के रिटायर होने और शिबू सोरेन (दिवंगत) की वजह से खाली हो रही हैं.
  • इसके साथ ही मणिपुर की एक सीट पर महाराजा लीशेम्बा (BJP), मेघालय की एक सीट पर सांसद वानवेइरॉय खारलुखी (NPP), अरुणाचल प्रदेश की सीट से सांसद नाबाम रेबिया (BJP) और मिजोरम से राज्यसभा सांसद के. वनलालवेना (MNF) के रिटायर होने पर चुनाव होने हैं. रेबिया 23 जून और वनलालवेना 19 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं.

इससे पहले 16 मार्च को 11 राज्यसभा सीटों पर हुए थे चुनाव

इससे पहले 16 मार्च को हरियाणा, बिहार और ओडिशा की 11 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव हुए थे. इनमें 9 सीटों पर NDA कैंडिडेट्स या NDA समर्थित कैंडिडेट्स ने जीत दर्ज की थी. कांग्रेस और बीजू जनता दल (BJD) ने एक-एक सीट पर जीत हासिल की थी.

ऐसे होता है राज्यसभा चुनाव

राज्यसभा एक स्थायी सदन है. इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में रिटायर होते हैं. इसलिए हर 2 साल में चुनाव होते हैं. राज्यसभा सांसदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दूसरे चुनावों से काफी अलग है. राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं. जनता नहीं बल्कि विधायक इन्हें चुनते हैं.

कैसे होता है वोटों का कैल्कुलेशन?

राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, ये पहले से ही तय होता है. वोटों की संख्या का कैलकुलेशन कुल विधायकों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या के आधार पर होता है. इसमें एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 होती है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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