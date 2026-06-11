Rajya Sabha Elections : राज्यसभा के 23 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, अब 3 सीटों पर 18 जून को होगी वोटिंग, देखिए विनर्स लिस्ट

राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 245 हैं. इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं. राज्यसभा में NDA के पास अभी 147 सांसद हैं.

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राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 245 हैं. इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं. (PTI)

संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए 23 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं. 12 राज्यों की 26 सीटों के लिए 18 जून 2026 को वोटिंग होनी थी. 23 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुन लिए जाने के बाद अब बाकी बचे 3 सीटों पर ही वोटिंग होगी. राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट में 12 BJP, 5 कांग्रेस, 3 TDP, 1 NCP, 1NPP और 1 जनसेना से हैं. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा भी संसद पहुंच चुके हैं.

निर्विरोध निर्वाचन से BJP को खासा फायदा हुआ है. पार्टी को सबसे बड़ा फायदा मध्य प्रदेश में हुआ. यहां BJP ने कैंडिडेट उतारे थे. लेकिन, कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षा नटराजन का नॉमिनेशन रद्द होने और गुरुवार (11 जून) दोपहर 3 बजे नॉमिनेशन वापस लेने की डेडलाइन खत्म होने के बाद तीनों सीटों पर BJP कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए. वहीं, गुजरात में 4 सीटें खाली हुईं थीं. इनमें 3 BJP और 1 कांग्रेस के पास थीं. अब दोनों राज्यों की कुल 7 सीटों पर BJP उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं.

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निर्विरोध चुने गए कैंडिडेट की लिस्ट

कर्नाटक: यहां 4 सीटें थीं. 3 पर कांग्रेस और 1 पर BJP का कैंडिडेट निर्विरोध चुना गया है. कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खरगे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान राज्यसभा पहुंचे हैं. BJP से M नागराजा को जीत मिली है.

राजस्थान: यहां की 3 सीटें थीं. 2 पर BJP और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली है. सतीश पुनिया और अलका गुर्जर BJP कोटे से राज्यसभा पहुंचे हैं. कांग्रेस से नीरज डांगी को जीत मिली है.

गुजरात: यहां की सभी 4 सीटें BJP को मिली हैं. राजू शुक्ला, मानसिंह परमार, मुकेश राठवा, जितेंद्र कंजारिया राज्यसभा पहुंचे हैं.

मध्य प्रदेश: यहां की सभी 3 सीटों पर BJP कैंडिडेट निर्विरोध चुने गए हैं. रजनीश अग्रवाल, तरुण चुघ और महेश केवट राज्यसभा पहुंचे हैं. कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो गया था.

आंध्र प्रदेश: कुल 4 सीटें थीं. 3 पर TDP और 1 पर जनसेना को जीत मिली है. TDP कोटे से बश्याम रामकृष्ण, लिंगमनेनी रमेश, सी. विजय राज्यसभा जाएंगे. जनसेना से सतीश बाबू को राज्यसभा भेजा जाएगा.

मणिपुर: एकमात्र सीट पर BJP की ए शारदा देवी को जीत मिली है.

अरुणाचल प्रदेश: एकमात्र सीट पर BJP के ताई तागाक निर्विरोध चुने गए हैं.

मेघालय: यहां 1 सीट थी, जिसमें BJP के जेम्स संगमा को जीत मिली है.

इसके अलावा दो राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे. यहां भी कैंडिडेट निर्विरोध चुन लिए गए हैं. महाराष्ट्र से राजेंद्र जैन (NCP) और तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती (कांग्रेस) को जीत मिली है.

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अब किन 3 सीटों पर 18 जून को होगी वोटिंग?

अब झारखंड की 2 सीटों और मिजोरम की 1 सीट पर 18 जून को वोटिंग होगी. झारखंड में 2 सीटों पर 3 कैंडिडेट हैं. BJP ने परिमल नथवानी पर दांव खेला है. कांग्रेस ने प्रणव झा को मौका दिया है. JMM ने के बैद्यनाथ पर भरोसा जताया है. वहीं, मिजोरम में 2 कैंडिडेट मैदान में हैं. के. लल्टलुआंगकिमा (ZPM) और जोथांसंगी हमार (MNF) अपनी किस्मत आजमाएंगे.

राज्यसभा में NDA के पास अभी 147 सांसद

राज्यसभा सीटों की कुल संख्या 245 हैं. इनमें से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं. राज्यसभा में NDA के पास अभी 147 सांसद हैं, जबकि विपक्ष के पास 67 और गैर-गठबंधन वाले क्षेत्रीय दलों के पास 28 सांसद हैं.

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