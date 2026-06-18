झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार, क्रॉस वोटिंग से NDA कैंडिडेट को मिली जीत, बदल जाएगा पूरा गणित

राज्यसभा की 3 सीटों पर गुरुवार (18 जून 2026) को वोटिंग हुए. इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं. झारखंड की 2 सीटों में से एक पर क्रॉस वोटिंग होने से कांग्रेस को हार मिली है. NDA समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, परिमल नाथवानी को 30 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं. झारखंड की दूसरी सीट पर CM हेमेंत सोरेन की पार्टी JMM के वैद्यनाथ राम को जीत मिली है.
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