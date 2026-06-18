झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार, क्रॉस वोटिंग से NDA कैंडिडेट को मिली जीत, बदल जाएगा पूरा गणित

परिमल नाथवानी को 30 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं. झारखंड की दूसरी सीट पर CM हेमेंत सोरेन की पार्टी JMM के वैद्यनाथ राम को जीत मिली है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 18, 2026, 7:09 PM IST
झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार, क्रॉस वोटिंग से NDA कैंडिडेट को मिली जीत, बदल जाएगा पूरा गणित

राज्यसभा की 3 सीटों पर गुरुवार (18 जून 2026) को वोटिंग हुए. इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं. झारखंड की 2 सीटों में से एक पर क्रॉस वोटिंग होने से कांग्रेस को हार मिली है. NDA समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, परिमल नाथवानी को 30 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के प्रणव झा को 20 वोट मिले हैं. झारखंड की दूसरी सीट पर CM हेमेंत सोरेन की पार्टी JMM के वैद्यनाथ राम को जीत मिली है.

और पढ़ें: Rajya Sabha Elections : राज्यसभा के 23 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, अब 3 सीटों पर 18 जून को होगी वोटिंग, देखिए विनर्स लिस्ट

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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